Gần 6 triệu người chết toàn cầu vì Covid-19

Ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu đang tiến gần con số 6 triệu, khi đại dịch bước sang năm thứ ba và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Theo số liệu được Đại học Johns Hopkins công bố, từ khi đại dịch bùng phát tới nay, thế giới đã ghi nhận 5.997.994 người chết vì Covid-19 tính đến chiều 6/3. Đây được coi là lời nhắc nhở rằng đại dịch chưa kết thúc, trong bối cảnh người dân nhiều nơi đã bắt đầu từ bỏ khẩu trang, hoạt động du lịch và các doanh nghiệp cũng đang mở cửa lại trên toàn cầu.

Các hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương, nơi sạch bóng Covid-19 trong hơn hai năm nhờ vị trí địa lý cô lập, hiện vật lộn với các đợt bùng phát và ca tử vong đầu tiên do biến chủng Omicron dễ lây.

Một nạn nhân Covid-19 được an táng trong nghĩa trang ở Yogyakarta, Indonesia, ngày 17/2. Ảnh: AP

Hong Kong, nơi chứng kiến số ca tử vong tăng nhanh, đang xét nghiệm toàn bộ 7,5 triệu dân ba lần trong tháng này theo chiến lược "không Covid", vốn đang được Trung Quốc đại lục áp dụng.

Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Ba Lan, Hungary, Romania và các quốc gia Đông Âu khác vẫn ở mức cao. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bày tỏ lo ngại về dịch bệnh diễn biến phức tạp khi các nước này tiếp nhận gần 1,5 triệu người tị nạn từ Ukraine, quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp và tỷ lệ nhiễm cùng tử vong cao. Bất chấp tiềm lực tài chính và nguồn vaccine dồi dào, Mỹ cũng ghi nhận gần một triệu ca tử vong do Covid-19.

Tỷ lệ tử vong toàn cầu ở người chưa tiêm vaccine vẫn cao nhất, theo Tikki Pang, đồng chủ tịch Liên minh Tiêm chủng châu Á Thái Bình Dương.

"Đây là dịch bệnh của người chưa tiêm chủng. Hãy nhìn vào những gì đang xảy ra tại Hong Kong, nơi hệ thống y tế đang quá tải", Pang nhận xét. "Đa số ca tử vong và bệnh nặng tại đặc khu nằm ở nhóm dễ bị tổn thương và chưa tiêm vaccine".

Thế giới mất 7 tháng để ghi nhận một triệu ca tử vong đầu tiên do nCoV từ khi đại dịch bùng phát đầu năm 2020. Bốn tháng sau, toàn cầu tiếp tục ghi nhận thêm một triệu người nữa tử vong và kể từ đó, cứ mỗi ba tháng lại báo cáo thêm một triệu người chết cho tới khi con số lên mức 5 triệu người vào cuối tháng 10/2021. Bây giờ, con số tử vong đã lên tới 6 triệu, nhiều hơn dân số của Berlin và Brussels cộng lại.

Con số 6 triệu người có thể không hoàn toàn chính xác. Tại nhiều nơi trên thế giới, công tác xét nghiệm còn hạn chế, số ca nhiễm và tử vong không được ghi nhận đầy đủ, dẫn tới số liệu người chết do Covid-19 thấp hơn thực tế. Ngoài những ca tử vong trực tiếp do Covid-19, nhiều người qua đời vì những căn bệnh khác, vốn có thể ngăn ngừa nhưng không được điều trị kịp thời do hệ thống y tế quá tải.

Edouard Mathieu, trưởng bộ phận dữ liệu của trang Our World in Data, cho rằng số người chết vì Covid-19 trên thực tế có thể gấp gần 4 lần con số đã được ghi nhận.

Một phân tích do nhóm nghiên cứu tại The Economist thực hiện cho thấy số ca tử vong do Covid-19 toàn cầu có thể từ 14 triệu tới 23,5 triệu.

"Những ca tử vong được ghi nhận chỉ chiếm một phần nhỏ so với số người chết do Covid-19 thực tế, nguyên nhân chủ yếu do xét nghiệm hạn chế và khó khăn trong xác định nguyên nhân tử vong", Mathieu nói, cho rằng tình trạng này diễn ra phổ biến ở các quốc gia thu nhập thấp.

Thế giới đến nay đã ghi nhận hơn 445 triệu ca Covid-19. Số ca nhiễm mới theo tuần có xu hướng giảm ở tất cả các khu vực, trừ Tây Thái Bình Dương, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước khác, theo báo cáo tuần này của WHO.

