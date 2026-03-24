Gần 500 căn nhà xã hội Vinhomes tại Hải Phòng tiếp tục mở bán

485 căn nhà xã hội của Vinhomes tại khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ 20/4.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hải Phòng, 485 căn nhà ở xã hội tại dự án của Vinhomes (tên thương mại Happy Home) sắp mở bán thuộc lô đất NXH2. Theo quy hoạch, lô đất này có tổng cộng 1.040 căn hộ.

Trước đó hồi tháng 1, cơ quan quản lý cho phép chủ đầu tư mở bán nhà xã hội đợt đầu tiên tại lô đất này. Tại đợt mở bán sắp tới, người muốn mua nhà tại dự án Happy Home có thể nộp hồ sơ đăng ký từ 20/4 đến hết 29/5. Thời gian ký hợp đồng mua bán dự kiến trong tháng 6.

Các căn hộ tại đây có giá bán bình quân dao động 21,2-23,7 triệu đồng một m2 (chưa gồm phí bảo trì, thuế VAT). Như vậy, căn hộ diện tích nhỏ nhất có giá hơn 600 triệu đồng, căn lớn nhất khoảng 1,64 tỷ đồng.

Vinhomes bắt đầu triển khai dự án Happy Home tại Hải Phòng từ đầu 2024 với tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Diện tích lập quy hoạch dự án khoảng 33 ha, trong đó đất xây nhà ở xã hội hơn 11 ha.

Sau khi hoàn thành, dự án có thể cung cấp ra thị trường hơn 3.800 căn nhà xã hội. Đây cũng là dự án có lượng căn nhà ở xã hội lớn nhất tại thành phố cảng hiện nay.

Tại Thanh Hóa, Vingroup cũng sắp tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê, mua dự án nhà ở xã hội tại phường Hạc Thành đợt thứ 2, với 37 căn hộ tại các lô NOXH-02, 04 sẽ được đưa ra thị trường. Trong đó, 22 căn để bán với giá 20,6-20,7 triệu đồng mỗi m2 (chưa gồm thuế, phí bảo trì) và 15 căn cho thuê với đơn giá khoảng 80.000 đồng một m2 mỗi tháng. Chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ từ ngày 8/4 đến 11/5.

Các cá nhân được mua nhà ở xã hội gồm người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, công chức, viên chức, người độc thân. Theo quy định hiện nay, mức trần thu nhập với người mua loại nhà ở này là 20 triệu đồng, vợ chồng tối đa 40 triệu một tháng. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu sửa Nghị định 100/2024 theo hướng mở rộng người thụ hưởng và nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội.

Theo đó, nhóm được mua nhà ở xã hội được mở rộng với người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân có thu nhập bình quân không quá 25 triệu đồng một tháng. Trường hợp độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên có thu nhập tối đa 35 triệu đồng. Người đã kết hôn có tổng thu nhập hai vợ chồng tối đa 50 triệu đồng cũng thuộc diện được xem xét.

Anh Tú