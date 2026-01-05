Gần 5.000 chiếc Toyota, Lexus tại Việt Nam lỗi phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe

Trên những xe gặp lỗi, khi tài xế lùi xe, hình ảnh phía sau có thể gián đoạn hoặc không hiển thị, nguy cơ gây mất an toàn.

Theo Toyota Việt Nam, các xe của hãng trang bị bộ điều khiển hỗ trợ đỗ xe. Đây là một phần của hệ thống quan sát toàn cảnh (PVM), giúp hiển thị hình ảnh phía sau khi tài xế lùi xe.

Trên những xe gặp lỗi, phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe có thể khiến hình ảnh phía sau bị đứng hình trong thời gian ngắn khi lùi xe. Hoặc không hiển thị khi người lái bật khóa điện lần kế tiếp. Điều này có thể làm tăng nguy cơ va chạm.

Một mẫu Camry tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Lỗi trên gặp phải trên 2.203 xe Toyota và 2.774 xe Lexus. Hãng Nhật bắt đầu triệu hồi từ đầu cuối 2025 đến khoảng 2028.

Trong số các xe thuộc diện ảnh hưởng, thương hiệu Toyota có các dòng: Camry, Alphard, Land Cruiser Prado, Land Cruiser. Những xe này sản xuất trong giai đoạn 20/7/2023-20/7/2025.

Với thương hiệu Lexus, các dòng sản phẩm gặp lỗi là ES, NX, RX, GX, LX, LM, LS. Những xe này sản xuất trong giai đoạn 2/8/2021-29/8/2025.

Các đại lý ủy quyền chính hãng của Toyota, Lexus tiếp nhận, khắc phục lỗi miễn phí cho các chủ sở hữu xe bị ảnh hưởng. Thời gian sửa chữa khoảng một giờ/xe.

Lexus là hãng con của Toyota. Tổng doanh số hai hãng tại Việt Nam trong 2025 đạt hơn 74.200 xe. Trong đó. 71.954 xe thuộc thương hiệu Toyota, tăng khoảng 8% so với 2024. Lexus bán 2.252 xe, tăng 45% so với 2024. Doanh số này của hãng Nhật đứng thứ hai thị trường sau VinFast.

Phạm Trung