Gần 4.000 căn hộ tại khu 'Cao Xà Lá' được phép bán cho người nước ngoài

Hà NộiTheo Sở Xây dựng, 3.944 căn hộ tại khu chức năng đô thị số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi được phép bán cho người nước ngoài.

Thông tin này được nêu trong văn bản Sở Xây dựng Hà Nội trả lời chủ đầu tư dự án khu chức năng đô thị tại số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình.

Khu này trước đây là trụ sở, kho, cơ sở sản xuất thuộc quyền quản lý, sử dụng của 3 doanh nghiệp, gồm Xà phòng Hà Nội (Haso), Bột giặt LIX và Thuốc lá Thăng Long. Vì vậy, nó còn thường được gọi là khu Cao - Xà - Lá.

Một số dự án khu chức năng đô thị, tổ hợp nhà ở - thương mại - dịch vụ sắp triển khai trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Đồ họa: Anh Tú

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, vị trí các ô đất E-HH1 và E-HH2 tại dự án trên được phép cho cá nhân, tổ chức ngoài nước ngoài sở hữu nhà ở. Trong đó, ô đất E-HH1 có thể bán tối đa 2.018 căn hộ, ô E-HH2 là 1.926 căn. Như vậy, dự án trên khu "đất vàng" trên đường Nguyễn Trãi được bán 3.944 căn hộ cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Chủ đầu tư của dự án này là liên danh Công ty cổ phần bất động sản Xavinco, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Thăng Long và Công ty TNHH Xalivico.

Theo quy hoạch, trong 11 ha đất của dự án, khoảng 5,2 ha đất ở để xây công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ với 3 tầng hầm, và hơn 1,73 ha dành cho cơ sở giáo dục (nhà trẻ, trường tiểu học). Dự án còn được bố trí hơn 1,5 ha xây văn phòng có lưu trú ngắn hạn và 0,45 ha công trình công cộng.

Hiện tại, Masterise Homes là đơn vị phát triển khu chức năng đô thị này. Tổng số lượng căn hộ mà dự án sẽ cung cấp ra thị trường chưa được chủ đầu tư và nhà phát triển công bố công khai.

Theo Luật Nhà ở 2023, cá nhân, tổ chức nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Như vậy, nếu tính theo mức tối đa mà Sở Xây dựng Hà Nội vừa cấp phép (3.944 căn), dự án do Masterise Homes phát triển có thể cung cấp ra thị trường khoảng 13.000 căn hộ.

Gần khu đất này, một số dự án chung cư quy mô lớn khác cũng có thể được triển khai như tại số 277 Nguyễn Trãi của Công ty Giầy Thượng Đình. Sau khi di dời nhà máy, công ty này dự kiến đầu tư tổ hợp nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường liên cấp Khương Đình với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng.

Đầu năm nay, Hà Nội cũng chấp thuận cho Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng chuyển mục đích sử dụng hơn 6,2 ha đất tại 231 Nguyễn Trãi để làm khu nhà ở cao tầng và thương mại dịch vụ. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 18.600 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 5.900 người. Tiến độ dự án triển khai trong 6 năm, dự kiến hoàn thành vào 2031.

Anh Tú