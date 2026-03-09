Gần 3.900 tỷ đồng xây đường kết nối với phía Nam Hải Phòng

Tuyến đường dài hơn 4 km cùng cầu Rào 3 quy mô 6 làn xe sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch mới, thúc đẩy phát triển đô thị phía Nam TP Hải Phòng.

Ngày 9/3, UBND TP Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến đường bộ ven biển (đoạn từ đường Bùi Viện đến đường tỉnh 363). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.850 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, dự kiến triển khai từ nay đến 2029.

Điểm nhấn của dự án là việc xây dựng cầu Rào 3 bắc qua sông Lạch Tray với tổng chiều dài khoảng 610 m. Trong đó, phần cầu chính dài 344 m, rộng 49 m; phần cầu dẫn hai bên rộng 38 m. Cầu Rào 3 được thiết kế để đáp ứng 6 làn xe cơ giới, đảm bảo năng lực thông hành lớn cho khu vực.

Phương án thiết kế cầu Rào 3 đã được TP Hải Phòng phê duyệt.

Cùng với cầu Rào 3, Hải Phòng sẽ xây dựng tuyến đường dẫn dài khoảng 4,2 km kết nối từ đường Bùi Viện đến tỉnh lộ 363 theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị với vận tốc 80 km/h, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn đường bên. Ngoài ra, cầu vượt qua kênh Hòa Bình cũng sẽ được xây dựng, dài 56,1 m, rộng hơn 50,5 m.

Để hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, dự án cũng bao gồm các nút giao cùng mức với trục giao thông quan trọng như đường Bùi Viện, tỉnh lộ 355 và 363, đi kèm hệ thống thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng đồng bộ.

Khi hoàn thành, đây sẽ là trục giao thông chính của khu đô thị mới, mở ra không gian phát triển đô thị về hướng Nam và Đông Nam.

Hiện nay, áp lực giao thông lên tỉnh lộ 353 (đường Phạm Văn Đồng) rất lớn. Việc hình thành tuyến đường mới từ cầu Rào 3 đến đường bộ ven biển được kỳ vọng sẽ giảm tải trực tiếp cho đường 353 và các tuyến nội đô lân cận, tăng cường kết nối giữa trung tâm thành phố với hệ thống đường bộ ven biển và các khu công nghiệp, dịch vụ phía Nam.

Lê Tân