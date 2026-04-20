Gần 3.000 khách hàng được nhận quà trong chương trình Tết của FE Credit

Kết thúc chuỗi chương trình "Rước Tết Đoàn Viên - Tân Niên Như Ý", FE Credit đã trao tặng gần 3.000 phần quà như voucher vàng, xe máy điện, iphone 17… đến các khách hàng may mắn trên toàn quốc.

Triển khai xuyên suốt mùa Tết cao điểm, chuỗi chương trình của FE Credit thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng nhờ cơ chế tham gia đơn giản. Theo đó, mỗi giao dịch giải ngân hoặc chi tiêu hợp lệ với các sản phẩm vay tiêu dùng, vay mua xe máy, mua sắm điện máy - điện tử và thẻ tín dụng đều có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng.

Các phần quà gồm voucher vàng trị giá 160 triệu đồng, xe máy điện VinFast, xe máy điện Honda và iPhone 17, góp phần tạo không khí sôi động trong dịp Tết và tiếp thêm động lực tài chính cho khách hàng trong năm mới.

Đại diện FE Credit trao thưởng cho khách hàng may mắn. Ảnh: FE Credit

Theo đại diện FE Credit, các phần quà được thiết kế gắn với nhu cầu thực tế, từ phương tiện di chuyển đến tài sản tích lũy. Chị Trương Thị Hương (Đà Nẵng), cho biết vô cùng bất ngờ khi nhận được voucher mua vàng dịp đầu năm và sẽ dùng phần thưởng để mua vàng tích lũy cho gia đình.

"Tôi đã sử dụng dịch vụ của FE Credit nhiều năm, dịch vụ lúc nào cũng chu đáo. Năm nay tôi đăng ký hồ sơ để mua máy tính mới, khoản vay được duyệt và giải ngân nhanh chóng", chị Hương chia sẻ thêm trải nghiệm về dịch vụ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hồng Như (TP HCM) cho biết đã sử dụng thẻ tín dụng Fe Credit như một khoản linh hoạt cho những chi tiêu cần gấp, phát sinh ngoài kế hoạch. Dịp Tết vừa qua, chị mua trả góp điện máy và may mắn trúng iPhone 17. "Lúc được thông báo trúng thưởng, mình "nửa tin, nửa ngờ". Hôm nay cầm điện thoại trên tay, mình mới dám tin là sự thật", chị Như chia sẻ.

Đại diện FE Credit cho biết, chương trình hướng tới hỗ trợ khách hàng chủ động tài chính trong dịp đầu năm, khi nhu cầu chi tiêu gia tăng. Việc phân bổ chi phí hợp lý giúp giảm áp lực ngắn hạn, tạo điều kiện để người dùng tập trung hơn vào các kế hoạch dài hạn.

Song song đó, doanh nghiệp triển khai chương trình "Vay mua xế điện, khai lộc trúng xe", áp dụng với khách hàng mua trả góp xe máy điện VinFast. Các phần quà gồm xe VinFast Evo Grand 2025, VinFast Motio 2025 và phiếu quà tặng Urbox, thu hút sự quan tâm trong bối cảnh nhu cầu chuyển đổi sang phương tiện xanh gia tăng.

Khách hàng mua trả góp xe máy điện VinFast với FE Credit và đón nhận niềm vui bất ngờ. Ảnh: FE Credit

Sau hơn 2 tháng triển khai, chương trình đã tìm ra chủ nhân của các giải thưởng giá trị. Trong đó, chị Bùi Thị Diễm (TP HCM) là khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt từ chương trình. Trước đó, chị lựa chọn mua xe máy điện VinFast làm quà cho con trước khi vào đại học và sử dụng hình thức trả góp để giảm áp lực chi tiêu. "Mỗi tháng chỉ cần thu xếp một khoản nhỏ nên tôi thấy nhẹ nhàng hơn", chị cho biết.

Theo chị Diễm, xe điện không chỉ thuận tiện cho việc di chuyển mà còn giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu và bảo trì so với xe xăng. Gia đình chị quyết định giữ lại phần thưởng là xe VinFast Evo Grand 2025 để phục vụ nhu cầu đi lại lâu dài. "Đây là món quà may mắn đầu năm mà gia đình tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm", chị chia sẻ.

Trên thực tế, xu hướng chuyển sang xe máy điện đang rõ nét hơn, đặc biệt tại các đô thị lớn, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và vận hành phương tiện truyền thống gia tăng. Tuy nhiên, mức đầu tư ban đầu vẫn là yếu tố khiến nhiều người dùng cân nhắc khi đưa ra quyết định.

Trong bối cảnh đó, các giải pháp tài chính linh hoạt được xem là công cụ hỗ trợ, giúp người dân giảm áp lực chi tiêu và dễ dàng tiếp cận phương tiện phù hợp với nhu cầu. Khi chi phí được phân bổ theo từng giai đoạn, người dùng có thêm dư địa để cân đối tài chính và lựa chọn sản phẩm.

Cùng với xu hướng tiêu dùng bền vững, người dùng ngày càng ưu tiên các phương tiện thân thiện môi trường, chi phí vận hành hợp lý và tiện dụng. Xe điện vì vậy dần trở thành lựa chọn dài hạn thay vì khoản chi tiêu ngắn hạn. Các giải pháp tài chính tiêu dùng của FE Credit, đóng vai trò hỗ trợ người dùng tiếp cận các sản phẩm này thuận lợi hơn.

Sau 15 năm hoạt động, FE Credit cho biết tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm và đẩy mạnh chuyển đổi số, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tài chính, đặc biệt với nhóm khách hàng dưới chuẩn ngân hàng và người lao động. Doanh nghiệp hiện là thành viên của hệ sinh thái tài chính của VPBank, hướng tới phát triển tín dụng tiêu dùng theo hướng bền vững.

(Nguồn: FE Credit)