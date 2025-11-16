Gần 2.000 nhân viên y tế và người dân TP HCM đồng diễn dưỡng sinh

Gần 2.000 người tập trung tại sân vận động Phú Nhuận sáng 16/11, đồng diễn các bài tập dưỡng sinh, lan tỏa thông điệp vận động hằng ngày và chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Chương trình do Viện Y dược học Dân tộc TP HCM phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Nhuận tổ chức, kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hướng tới 50 năm thành lập Viện. Sự kiện cũng khẳng định TP HCM đang đặt sức khỏe người dân ở vị trí trung tâm trong các chính sách phát triển.

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Viện Y dược học Dân tộc, các y bác sĩ và người dân, trong đó có những cụ bà trên 80 tuổi, thực hiện phần khởi động và bảy động tác cơ bản như vươn vai, xoay người, đánh tay, gập lưng, nghiêng mình, xuống tấn lắc thân... Các động tác được phát triển từ bộ 63 bài dưỡng sinh trong công trình "Phương pháp Dưỡng sinh" của cố Bộ trưởng Y tế, GS.TS.BS Nguyễn Văn Hưởng - người đặt nền móng cho phong trào dưỡng sinh hiện đại ở Việt Nam. Bộ bài tập được mô tả như "bản hòa tấu của cơ thể", giúp khí huyết lưu thông, xương khớp linh hoạt và tinh thần thư thái.

Các chuyên gia hướng dẫn bộ bài tập gồm 7 động tác dưỡng sinh cơ bản. Ảnh: Viện Y dược học Dân tộc TP HCM

Theo BS.CK2 Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học Dân tộc, dưỡng sinh là phương pháp tự nhiên để nâng cao thể lực, phòng bệnh và hỗ trợ điều trị bệnh mạn tính. Từ tháng 11, nơi này tổ chức 2 lớp dưỡng sinh trị liệu miễn phí mỗi tháng cho người dân. "Sự hưởng ứng của gần 2.000 người là minh chứng cho niềm tin vào giá trị của dưỡng sinh và y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng", ông nói.

Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Trần Ngọc Triệu đánh giá chương trình là minh chứng cho định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Ông cho rằng việc duy trì vận động hằng ngày sẽ tạo nền tảng bền vững cho sức khỏe toàn dân, "người biết dưỡng sinh là người biết gìn giữ chính mình".

Ông Triệu bày tỏ tin tưởng từ hiệu ứng tốt đẹp của chương trình hôm nay, thành phố sẽ có thêm các hoạt động tương tự để mỗi người dân đều có cơ hội rèn luyện có cơ hội rèn luyện thể chất và chăm sóc sức khỏe ngay tại gia đình và trong cộng đồng. Sở Y tế cam kết tiếp tục hỗ trợ những mô hình giúp mỗi người dân có cơ hội tập luyện ngay tại gia đình, tổ dân phố, khu dân cư.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM, ghi nhận tinh thần "vui - khỏe - trẻ - đẹp" của gần 2.000 người tham dự, xem đây là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết và sự gắn kết trong cộng đồng. Nhân dịp này, ông kêu gọi cán bộ, nhân viên y tế và người dân hướng về đồng bào miền Trung, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bão lũ. Các đại biểu tại sự kiện cũng tham gia đóng góp ủng hộ người dân vùng lũ.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Ảnh: Viện Y dược học Dân tộc TP HCM

Lê Phương