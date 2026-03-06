Gần 2.000 khách bị ảnh hưởng bởi sự cố sà lan tông cầu Ghềnh

Đồng NaiSau sự cố sà lan tông hư hỏng cầu Ghềnh, ngành đường sắt phải dùng ôtô trung chuyển hành khách giữa ga Biên Hòa và Dĩ An; tổng cộng gần 2.000 người bị ảnh hưởng.

Chiều 6/3, Công ty cổ phần vận tải đường sắt sử dụng hàng chục ôtô để trung chuyển hành khách đi tàu từ hướng Hà Nội vào tại ga Biên Hòa (Đồng Nai). Sau khi xuống ga Biên Hòa, hành khách sẽ được ôtô chở đến ga Dĩ An (cách chừng 15 km) rồi lên tàu tiếp tục hành trình vào ga Sài Gòn.

Ông Khắc, 58 tuổi đi tàu SE7 từ Vinh vào TP HCM cho biết, trước khi tàu vào ga Biên Hòa, ông đã được thông báo về sự cố cầu Ghềnh, sẽ có xe trung chuyển nên khách cũng không bất ngờ. "Mặc dù có bất tiện một chút vì chuyển qua lại song tôi vẫn vui vẻ, chia sẻ khó khăn vì sự cố không ai mong muốn", ông Khắc nói.

Hành khách chuyển hành lý lên xe trung chuyển tại ga Biên Hòa chiều 6/3. Ảnh: Phước Tuấn

Tại ga Biên Hòa, một số hành khách cũng quyết định không đi xe trung chuyển và chọn bắt xe dịch vụ về nhà cho tiện. "Nhà tôi cũng ở gần Dĩ An đây nên quyết định bắt taxi về để khỏi chuyển hành lý lên xuống xe nhiều lần", anh Hùng, từ Thanh Hóa vào nói.

Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng chức năng túc trực hạn chế xe cá nhân vào khu vực cổng ga Biên Hòa cũng tạo điều kiện cho các xe trung chuyển hoạt động.

Tại ga Sài Gòn, hàng chục hành khách tập trung tại khu vực phòng chờ, chưa thể khởi hành do lịch trình tàu chạy ra miền Trung, Bắc bị gián đoạn bởi sự cố. Nhiều người đến các quầy tìm hỏi thông tin, một số đề nghị hoàn vé, trong khi không ít người vẫn chờ đợi phương án trung chuyển của ngành đường sắt để tiếp tục hành trình.

Hành khách chờ tàu ở ga Sài Gòn chiều 6/3. Ảnh: Giang Anh

Bà Bùi Thị Lan, 50 tuổi, mua vé đi Khánh Hòa với kế hoạch ban đầu sẽ xuất phát từ ga Sài Gòn vào đầu giờ chiều, tuy nhiên sự cố tại cầu Ghềnh khiến lịch trình thay đổi. "Nhân viên nhà ga hướng dẫn tôi chờ chuyển sang chuyến tàu khác. Tàu sẽ từ ga Sài Gòn chạy đến Dĩ An, sau đó ôtô trung chuyển đến ga Biên Hòa để tiếp tục hành trình", bà nói.

Tính đến chiều nay, ba đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn đã phải ngưng chạy, gồm TN4, SE22 và SE10. Hành khách trên những chuyến tàu này được ngành đường sắt đưa đến ga Dĩ An, sau đó trung chuyển bằng đường bộ tới Biên Hòa và ngược lại. Các nhà ga ở khu vực bị ảnh hưởng cũng thông báo sẽ hoàn trả vé miễn phí cho hành khách có vé đi các đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn trong ngày 6/3, nếu không muốn tiếp tục hành trình.

Theo Công ty cổ phần vận tải đường sắt, ngoài những đoàn tàu trên, trong hôm nay còn ba đoàn khác gồm SE4, SE2, SNT2 cũng sẽ chuyển tải sang đường bộ tại ga Dĩ An để tới Biên Hòa. Chiều ngược lại, các tàu đến ga Biên Hòa SE7, SE5, SPT1, SE11 đến Biên Hòa, hành khách sẽ được trung chuyển bằng ôtô đến Dĩ An, sau đó theo tàu về ga Sài Gòn. Tổng số lượng hành khách được chuyển tải hôm nay khoảng 1.500 người.

Dầm biên cầu Ghềnh bị cong, đường ray lệch, sau tai nạn làm gián đoạn tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực. Ảnh: Phước Tuấn

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, sau vụ tàu hàng đâm cầu Ghềnh khiến dầm cầu bị cong, nên cơ quan quản lý đường sắt sẽ sửa, kiểm định, thay mới và thử tải an toàn sau đó mới thông tàu tuyến đường sắt Bắc - Nam, khu gian Dĩ An - Biên Hòa. Theo kế hoạch, dự kiến thời gian sửa và thử tải an toàn cầu Ghềnh kéo dài từ 5 đến 7 ngày.

Theo Công ty cổ phần vận tải đường sắt, trong thời gian khắc phục sự cố, ngành đường sắt vẫn tổ chức chạy tàu bình thường. Với khu vực bị gián đoạn, phương án đưa ra là đơn vị sẽ chuyển tải hành khách bằng ôtô từ ga Dĩ An đến ga Biên Hòa và ngược lại, quãng đường khoảng 9 km. Đối với các đoàn tàu hàng, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy tàu từ ga Yên Viên, Giáp Bát đến các ga Trảng Bom, Hố Nai là ga kết thúc để dỡ hàng.

Theo lịch chạy tàu ngày 7/3, một số đoàn tàu tạm ngưng gồm SNT2/SNT1 xuất phát tại ga Sài Gòn, Nha Trang và SPT2/SPT1 xuất phát tại ga Sài Gòn, Phan Thiết.

Trước đó, khoảng 10h30, một sà lan chạy trên sông Đồng Nai va mạnh vào gầm cầu Ghềnh khi chui qua bên dưới. Cú va chạm khiến dầm cầu và đường ray bị lệch, mặt cầu rung lắc làm nhiều người đi xe máy mất thăng bằng, ngã xuống đường và bị thương. Sự cố buộc ngành đường sắt phong tỏa khu gian Dĩ An - Biên Hòa, khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực này tạm thời gián đoạn.

Cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai, được người Pháp xây dựng đầu thế kỷ XX. Năm 2016, một sà lan từng đâm sập cầu này. Sau đó, Chính phủ cho xây cầu mới gồm ba nhịp như hiện nay. Ngoài đường sắt, cầu có hai lối dành cho xe máy.

Phước Tuấn - Giang Anh