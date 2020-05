Gần 162.000 ca nhiễm nCoV ở Đức

Đức ghi nhận thêm hơn 940 người dương tính nCoV, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên gần 162.000, trong đó hơn 6.500 người chết.

Viện Robert Koch (RKI), cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 945 ca nhiễm nCoV, đưa số ca nhiễm toàn quốc lên 161.703. Các ca nhiễm mới hàng ngày ở Đức trong 24 giờ qua giảm mạnh so với 1.639 ca một ngày trước.

Đức cũng báo cáo thêm 94 ca tử vong do nCoV, giảm hơn một nửa so với 193 ca hôm qua, nâng số người chết cả nước lên 6.575. Quốc gia này tiếp tục là vùng dịch lớn thứ sáu thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Anh và Pháp, song tỷ lệ tử vong do nCoV thấp, khoảng 4% so với mức hơn 7% toàn thế giới.

Bác sĩ và thực tập sinh tham gia điều trị cho người nhiễm nCoV tại Tubingen, Đức, ngày 4/4. Ảnh: DW.

Đức được đánh giá phản ứng nhanh trước Covid-19 khi áp lệnh phong tỏa từ ngày 17/3 cùng nhiều biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để ngăn dịch. Bên cạnh cách biệt cộng đồng, xét nghiệm diện rộng cùng sự đồng lòng của phần lớn người dân đã giúp Đức kiểm soát dịch tương đối tốt và có tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều nước châu Âu khác.

Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc họp báo ngày 30/4 thông báo bắt đầu mở cửa các khu vui chơi, bảo tàng và nhà thờ từ ngày 4/5. Các cửa hàng nhỏ cũng sẽ được kinh doanh trở lại trong tuần này, nhưng việc nới lỏng hạn chế đối với trường học và các sự kiện thể thao sẽ cần thêm thời gian để cân nhắc.

Chính phủ Đức tuyên bố nới dần các biện pháp phong tỏa, song yêu cầu người dân tiếp tục duy trì cách biệt cộng đồng đến 3/5. Ngày 25/4, khoảng 1.000 người đã tụ tập biểu tình ở Berlin để phản đối các biện pháp hạn chế nhằm ngăn Covid-19.