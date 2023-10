Gần 150 phường, xã ở TP HCM thiếu trường tiểu học công

147 xã, phường, thị trấn thuộc 18 quận, huyện ở TP HCM không có hoặc thiếu trường tiểu học công lập.

UBND TP HCM hôm 13/10 thông tin về những địa bàn còn thiếu trường tiểu học công lập trong năm học 2023-2024.

Có hai tiêu chí để xác định việc này. Đó là xã, phường, thị trấn không có trường tiểu học công và chính quyền không bố trí được học sinh sang các trường công ở khu vực lân cận.

Trường hợp thứ hai là trên địa bàn có trường nhưng không đáp ứng được nhu cầu của toàn bộ học sinh theo định mức - tức sĩ số 35 học sinh một lớp.

Với tiêu chí này, chỉ quận 3, 5, Phú Nhuận, huyện Cần Giờ là đáp ứng được nhu cầu trường công với cấp tiểu học. 18 quận, huyện và TP Thủ Đức bị thiếu, ở 147 xã, phường, thị trấn. Trong đó, 11 phường không có trường tiểu học công, thuộc TP Thủ Đức, quận 4, 10, 11, Gò Vấp, Tân Phú. 136 khu vực khác thuộc diện có trường nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu học sinh.

Xem danh sách địa bàn thiếu trường tiểu học công lập.

Học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Thủ Đức, trong lễ khai giảng 5/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Luật Giáo dục, học sinh tiểu học được miễn học phí công lập. Nếu địa bàn không đủ trường công, học sinh theo học ở các cơ sở giáo dục tư thục được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do hội đồng nhân dân địa phương quyết định.

Việc xác định địa bàn không đủ trường tiểu học công lập nói trên sẽ là căn cứ để thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ học phí. Hiện, TP HCM chưa có quy định về mức hỗ trợ.

Năm học này TP HCM có hơn 1,7 triệu học sinh, trẻ mầm non, tăng hơn 35.000 so với năm trước. Tại hội nghị đánh giá các chương trình, đề án đổi mới giáo dục hồi tháng 8, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nói hàng năm thành phố có thêm 10.000-15.000 học sinh mỗi độ tuổi, nhiều trường học quá tải. Do đó, 22 quận, huyện cần tham mưu cho UBND dành đất xây trường học.

Theo tính toán của Sở, với quy mô và tốc độ tăng dân số như hiện nay, để đạt chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học (3-18 tuổi) vào năm 2025, thành phố cần hơn 8.000 phòng học mới.

Lệ Nguyễn