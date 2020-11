Gần 13 nghìn tỷ đồng bảo hiểm hỗ trợ người thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 881.895 người chi trả 12.988 tỷ đồng tính đến hết ngày 31/10.

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến hết ngày 31/10, toàn quốc đã giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 881.895 người với số tiền chi trả 12.988 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ 2019. Con số dự kiến tiếp tục gia tăng do tác động tiêu cực, sâu rộng của đại dịch Covid-19 đến thị trường lao động.

Trong ba tháng đầu năm, tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp là 132.320 người, tăng 10% so quý I/2019. Tổng chi ba tháng đầu năm từ Quỹ BHTN cho các chế độ BHTN là 2.744 tỷ đồng. Trong đó, chi riêng cho trợ cấp thất nghiệp là 2.590 tỷ đồng, với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân là 3,7 triệu đồng một người mỗi tháng... Riêng tháng 3, thời cao điểm do ảnh hưởng của đại dịch, cả nước có 59.276 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 31% so cùng kỳ năm 2019.

Người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương.

Theo số liệu của Cục Việc làm - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm, 565.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2019.

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành nghề, lĩnh vực, đặc biệt là du lịch, vận tải, bán lẻ, ngoại thương, đầu tư và cả tài chính - ngân hàng. Nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, thu hẹp các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là các ngành dệt may, da giày, ngành nông sản, dịch vụ du lịch và bán lẻ... dẫn đến nhiều người lao động bị mất việc làm.

Trong bối cảnh đó, BHTN trở thành "chỗ dựa" của cả triệu người lao động, giúp họ có nguồn tài chính vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì cuộc sống, người sử dụng lao động không bị áp lực về tài chính, vì không phải chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho người lao động, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.

Lê Nguyễn