Gần 100 m đường làm 16 năm chưa xong

Quảng TrịGần 100 m đường Trường Chinh ở TP Đông Hà chưa thể làm mới suốt 15 năm qua do chính quyền bồi thường nhầm người, bị khiếu kiện.

Đường Trường Chinh, phường Đông Lễ, có lưu lượng giao thông lớn do nằm ở trung tâm TP Đông Hà, có trường THCS Phan Đình Phùng, Khu liên hợp thể dục thể thao Quảng Trị.

Hiện tuyến đường còn 97 m chưa hoàn thiện do ba hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Mùa hè, giữa đường luôn có hố nước to, bùn đất lầy lội do nước thải của nhà dân dồn về. Mùa mưa, nước dâng ngập bánh xe, có lúc hơn một mét, xe cộ không thể lưu thông. Tháng 10/2017, nam sinh lớp 10 khi qua khu vực này bị nước cuốn vào cống, tử vong.

"Ổ voi" nằm giữa đường Trường Chinh. Ảnh: Hoàng Táo

Là một trong ba hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, ông Từ Công Lẩu, 77 tuổi, nói đường xấu gây nhiều bất tiện cho sinh hoạt của gia đình cũng như khó khăn cho người tham gia giao thông. "Thấy học sinh ngã tôi rất đau lòng. Ban đêm, nhiều ôtô đi qua ổ voi bị sạt gầm. Tôi cũng rất muốn đường to đẹp, khang trang, nhưng chưa thể bàn giao đất trong diện thu hồi vì bị bồi thường sai", ông nói.

Theo ông Lẩu, năm 2003 vợ chồng ông mua thửa đất hơn 1.000 m2 từ ông Hạ Sĩ Loan, được cấp sổ đỏ. Năm 2005 và 2007, hai dự án Cơ sở hạ tầng khu dân cư đường Trường Chinh và Khu liên hợp thể dục thể thao Quảng Trị được triển khai. Gia đình ông bị thu hồi và bồi thường 195 m2 đất. Trong đó có 98 m2 đất bị bồi thường nhầm cho ông Hạ Sĩ Loan (chủ đất cũ) và người hàng xóm.

Năm 2007, tỉnh Quảng Trị triển khai dự án đầu tư đường Trường Chinh đoạn từ nút giao Lê Lợi đến Hùng Vương. Cho rằng 98 m2 đất đã bồi thường trong dự án khác, chính quyền không giải quyết chế độ cho gia đình ông Lẩu.

Trong các cuộc làm việc với nhà chức trách, ông Lẩu luôn đưa ra các giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất hợp pháp và gia đình chưa nhận tiền bồi thường trên phần đất diện thu hồi, nhưng không được chấp nhận. Vì thế ông không bàn giao đất. Dự án chậm trễ kéo dài nên phải kết thúc vào năm 2011.

Năm 2019, dự án đường Trường Chinh được tái cơ cấu, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, tiếp tục hoàn thiện 162 m đường còn lại với tổng vốn 14,6 tỷ đồng. Sau 3 năm, Trung tâm này hoàn thành thêm 65 m đường, còn 97 m chưa thể triển khai do vướng ba hộ dân.

Ông Từ Công Lẩu bên phần đất của gia đình chưa được bồi thường. Ảnh: Hoàng Táo

Ông Hồ Công Minh, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, cho hay đến tháng 3/2023, qua rà soát hồ sơ, nhà chức trách xác định đã bồi thường nhầm 98 m2 đất của ông Lẩu cho hai hộ dân khác.

"Đối chiếu với quy định hiện hành, gia đình ông Lẩu đủ điều kiện nhận bồi thường với 98 m2 này", ông Minh nói. Đơn vị này đang làm đề xuất lên UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận phương án bồi thường mới. Việc quy chủ sai, bồi thường sai chủ đất trong quá khứ sẽ được xem xét và xử lý riêng.

Ngoài hộ ông Lẩu, hai hộ dân khác trên tuyến chưa di dời vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị chồng lấn một mét. Nhà chức trách đưa ra phương án thu hồi và cấp hai sổ đỏ mới theo hiện trạng rồi xây dựng phương án bồi thường.

Hoàng Táo