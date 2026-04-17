Gần 1,2 ha đất tại phường Hòa Lợi được chuyển mục đích xây dựng chung cư

UBND TP HCM vừa cho phép Công ty TNHH DD New Life chuyển mục đích sử dụng gần 1,2 ha đất để triển khai dự án chung cư Tổ ấm Xanh DD tại phường Hòa Lợi.

Theo đó, doanh nghiệp được chuyển mục đích sử dụng hơn 11.880 m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (trong đó có 812,5 m2 nằm trong hành lang an toàn đường bộ), để kết hợp với 73 m2 đất ở hiện hữu, hình thành khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 11.955 m2 (gần 1,2 ha).

Cơ cấu sử dụng đất sau chuyển đổi gồm hơn 11.100 m2 đất ở đô thị (khoảng 1,11 ha) và 848 m2 đất công trình giao thông theo quy hoạch chi tiết 1/500. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TP HCM ban hành quyết định.

Đối với phần đất ở, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; phần diện tích đất giao thông được giao thì không nhưng doanh nghiệp có trách nhiệm đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và bàn giao cho cơ quan quản lý theo quy định.

Dự án được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó.

Công ty TNHH DD New Life có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đảm bảo năng lực triển khai dự án, tuân thủ quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, đồng thời thực hiện đúng các quy định về xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Các cơ quan liên quan gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, cơ quan thuế và UBND phường Hòa Lợi được giao phối hợp xác định nghĩa vụ tài chính, theo dõi tiến độ và cập nhật hồ sơ đất đai theo quy định.

Dự án DD Green Homes (Tổ ấm Xanh DD) do Công ty TNHH DD New Life làm chủ đầu tư, có quy mô gần 1,2 ha, phát triển theo mô hình khu chung cư kết hợp không gian cây xanh tại phường Hòa Lợi, thuộc khu vực Bình Dương (cũ), nơi đang hình thành nhiều khu đô thị mới. Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, triển khai theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.

Phương Uyên