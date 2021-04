Gần 1.000 người Hà Nam đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

920 người xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân được lấy mẫu xét nghiệm trong đêm 29/4. Lực lượng chức năng tiếp tục lấy mẫu một số khu vực nhỏ lẻ và nhân viên y tế.

Thông tin do ông Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nam nói với VnExpress trưa nay. Ông cho biết, rút kinh nghiệm đợt dịch liên quan Hải Dương, lần này tỉnh sử dụng lực lượng công an truy vết dịch tễ nhằm nhanh, triệt để, hiệu quả, tránh trường hợp người dân không hợp tác khai báo đầy đủ, dẫn đến bỏ sót lịch trình. Sau khi công an truy vết được người tiếp xúc, nhân viên y tế CDC lập tức tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm, trả kết quả. Đến sáng nay 7 mẫu dương (gồm 5 ca đã công bố, 2 ca nghi nhiễm), một mẫu nghi ngờ, còn lại âm tính.

"Trên nhân khẩu, toàn bộ thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, có 1.068 người, song thực tế chỉ mới 920 người đã được truy vết xong", ông Dương nói.

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục lấy mẫu người dân thôn, một số trường hợp nhỏ lẻ ngoài khu vực và toàn bộ nhân viên y tế huyện Lý Nhân.

Phó giáo sư Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai, cử chuyên gia về Hà Nam đêm 29/4 giúp địa phương trong công tác xét nghiệm. Hà Nam vẫn đang chủ động việc lấy mẫu, nếu cần sẽ sử dụng nhân lực tập huấn từ sinh viên, giáo viên. Hiện nay, năng lực xét nghiệm của tỉnh là hơn 1.000 mẫu một ngày, chưa kể sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Nếu số mẫu bệnh phẩm quá tải sẽ thiết lập ngay phòng xét nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nam. Trong 920 mẫu được lấy, sáng nay có kết quả 160 mẫu âm tính nCoV.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đánh giá tốc độ xử trí của Hà Nam nhanh, tuy nhiên cần thần tốc truy vết F1 ngay tiếp. Không chỉ để riêng ngành y tế truy vết mà phải có sự vào cuộc của ngành công an, để tránh sót mấu chốt dịch tễ.

"Chúng ta chậm trễ giờ nào là nguy hiểm thêm. Nếu phát hiện F1 thì đưa ngay ra khỏi cộng đồng và lấy ngay mẫu xét nghiệm đơn, tuyệt đối không mẫu gộp, có như thế tốc độ mới theo kịp dịch", ông Dương nhấn mạnh.

Hiện, công tác xét nghiệm tiếp tục được khẩn trương thực hiện. UBND tỉnh Hà Nam đã phong tỏa thôn Quan Nhân với 320 hộ dân để ngăn dịch bệnh lây lan, trong 28 ngày kể từ 17h ngày 29/4. Các khu du lịch Tam Chúc, dừng hoạt động karaoke, massage, khu vui chơi giải trí; dừng các lễ hội, hoạt động sự kiện đông người; các sự kiện không cần thiết từ 18h ngày 29/4. Lãnh đạo huyện Lý Nhân yêu cầu người dân xã Đạo Lý hạn chế ra ngoài, dừng cấp căn cước công dân tại huyện. Học sinh các cấp xã Đạo Lý, trường cấp 1 và cấp 2 Chân Lý và Trường THPT nghỉ học từ đầu giờ chiều 29/4.

Đêm qua, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá Covid-19 tại Hà Nam tốc độ lây lan khá nhanh, yêu cầu ngay trong đêm thần tốc truy vết, lấy mẫu bệnh phẩm người tiếp xúc các bệnh nhân và toàn bộ dân thôn Quan Nhân. Nếu số mẫu bệnh phẩm quá tải, phải thiết lập ngay phòng xét nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nam.

"Từ bài học ở Hải Dương khi công an tham chiến tiến hành rất tốt công tác truy vết, tỉnh Hà Nam giao lực lượng công an thực hiện truy vết, ngành y tế sẽ hỗ trợ kỹ thuật", ông Dương nói.

Chùm ca nhiễm này đã phá vỡ chuỗi hơn một tháng Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng, kể từ sau đợt dịch liên quan Hải Dương, Quảng Ninh từ tháng 1 đến cuối tháng 3.

"Bệnh nhân 2899", 28 tuổi, cùng 4 người trong gia đình gồm bố, mẹ, vợ và con gái, ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, thêm một người tiếp xúc sau đó vào TP HCM, được Bộ Y tế ghi nhận mắc Covid-19 tối 29/4. Người này ngày 7/4 từ Nhật về, cách ly tập trung tại phòng 1203 khách sạn Alisia Beach Đà Nẵng. Ngày 21/4, sau khi hết 14 ngày cách ly tập trung và có 3 lần kết quả âm tính, anh đi xe Tân Kim Chi (giường cuối cùng bên phải xe) từ 20h ngày 21/4 đến 7h30 ngày 22/4 xuống nút giao Liêm Tuyền, Hà Nội, đi xe về nhà. Hai ngày sau anh sốt, ho, đau họng, ngày 29/4 xét nghiệm dương tính.

Thùy An - Thúy Quỳnh