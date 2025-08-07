Gần 1.000 drone trình diễn tại đại nhạc hội ở T&T City Millennia

Đại nhạc hội tại T&T City Millennia ngày 9/8 với màn trình diễn ánh sáng từ gần 1.000 drone, hướng tới mục tiêu đưa khu đô thị thành điểm đến văn hóa, giải trí mới tại Tây Ninh.

Đại nhạc hội với chủ đề "Khơi mạch nguồn di sản - Vững bước kỷ nguyên mới" do Tập đoàn T&T tổ chức. Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo ban tổ chức, chương trình được đầu tư công phu, trong đó điểm nhấn là màn trình diễn ánh sáng bằng drone. Gần 1.000 drone sẽ đồng loạt cất cánh, tái hiện trên bầu trời đêm các biểu tượng đặc trưng văn hóa Tây Ninh và Đồng bằng sông Cửu Long, như dòng Vàm Cỏ, Núi Bà Đen, chợ nổi hay cánh đồng lúa vàng.

Đại diện ekip sản xuất cho biết: "Chúng tôi xây dựng sân khấu ánh sáng panorama 360 độ để công chúng có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh".

Khu đô thị T&T City Millennia được định vị là trung tâm văn hóa - giải trí mới tại Tây Ninh. Ảnh: T&T Group

Cùng với drone, chương trình áp dụng công nghệ trình diễn đa tầng, phân bố nội dung trải nghiệm trên ba lớp không gian. Tầng cao là màn kết hợp ánh sáng – pháo hoa; tầng giữa dành cho các nghệ sĩ biểu diễn; và tầng thấp là không gian cộng đồng tiếp cận gần sân khấu.

Hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng trong nước sẽ góp mặt tại đại nhạc hội. Theo ban tổ chức, toàn bộ chương trình được mở cửa miễn phí, hướng đến cộng đồng và mục tiêu phát triển văn hóa đại chúng tại khu vực phía Nam Sài Gòn.

Một màn biểu diễn drone show do ekip sản xuất từng thực hiện tại TP HCM trước đó. Ảnh: Corex

T&T City Millennia là khu đô thị quy mô hơn 267 ha do Tập đoàn T&T phát triển, hướng tới mô hình đô thị tích hợp đa chức năng với không gian sống, thương mại, giải trí và du lịch nội khu. Dự án cung cấp hơn 9.000 sản phẩm, bao gồm nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự vườn và căn hộ cao tầng, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn..

Theo quy hoạch, T&T City Millennia được định vị là một thành phố lễ hội mới, với chuỗi sự kiện nghệ thuật, văn hóa tổ chức thường xuyên. Trong giai đoạn một, hai hạng mục nổi bật là phố đi bộ chủ đề Millennia Journey và công trình Dòng sông Ánh sáng đang từng bước hoàn thiện. Đây là các không gian văn hóa, ánh sáng, công nghệ tích hợp, mang tính biểu tượng và có khả năng kích hoạt hoạt động du lịch tại chỗ.

Công nghệ trình diễn đa tầng sẽ mở rộng trải nghiệm của khán giả tại đại nhạc hội "Khơi mạch nguồn di sản - Vững bước kỷ nguyên mới". Ảnh: Corex

Toạ lạc tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, cửa ngõ phía Nam TP HCM, dự án thừa hưởng vị trí kết nối thuận tiện. Từ đây, cư dân chỉ mất 30 phút di chuyển để tiếp cận các khu vực trung tâm TP HCM như Phú Mỹ Hưng, quận 1 cũ hay các khu công nghiệp lớn Long Hậu, Hiệp Phước... Vị trí này cũng mở ra tiềm năng phát triển dài hạn nhờ nằm trong vùng động lực của vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành và các dự án giao thông chiến lược khác.

Không chỉ là trung tâm kết nối, T&T City Millennia còn sở hữu vị trí "tam cận" (cận giang, cận thị, cận lộ) - tiêu chí được ưa chuộng trong chọn lựa nơi an cư của người Việt. Nhờ đó, dự án được xem là có lợi thế về phong thủy cũng như tiềm năng tăng giá.

Dự án sở hữu vị trí "tam cận" gồm cận thị, cận giang, cận lộ. Ảnh: T&T Group

Không chỉ định hình là trung tâm văn hóa - giải trí mới của Tây Ninh, T&T City Millennia còn được chủ đầu tư kỳ vọng trở thành điểm đến giao thoa giữa bản sắc truyền thống và nhịp sống hiện đại. Dự án tích hợp các tiện ích đa trải nghiệm, thúc đẩy phát triển lối sống đô thị mới, thu hút dân cư trẻ và các nhà đầu tư khu vực phía Nam.

Ngân hàng SHB hiện là đối tác tài chính của dự án, cung cấp gói vay ưu đãi lãi suất từ 3,99%/năm, hỗ trợ tới 90% giá trị căn hộ và thời gian vay tối đa 35 năm.

(Nguồn: SHB)