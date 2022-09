Gala 'Tinh hoa gạo Việt': Thùy Tiên và dàn hoa hậu khoe sắc

TP HCMHoa hậu Thùy Tiên - Miss Grand International 2021 - cùng các người đẹp Lào, Campuchia, Thái Lan... khoe sắc tại gala "Tinh hoa Gạo Việt", tối 7/9.

Mở màn gala, đoàn ca múa nhạc Nhà hát Music One và dàn trống đem lại không khí sôi động, hào hùng qua tiết mục "Tinh thần Việt Nam" - sáng tác của nhạc sĩ Đức Thịnh. Qua loạt vũ đạo từ đơn giản đến phức tạp, âm nhạc dân gian, truyền thống..., các nghệ sĩ tái hiện truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ - 50 con theo cha lên rừng, 50 con cùng mẹ xuống biển đến Quốc tổ Hùng Vương mở đất hay "Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập/Cùng Hán, Đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương"...

Đoàn ca múa nhạc Nhà hát Music One và dàn trống biểu diễn sáng tác của nhạc sĩ Đức Thịnh. Ảnh:Maison de Bil

Tốp ca nhí diện áo bà ba, nhún nhảy theo giai điệu Hạt gạo làng ta (Trần Viết Bính sáng tác, phổ thơ Trần Đăng Khoa). Nghệ sĩ Đào Mác cùng vũ đoàn trình diễn nhạc phẩm Ngày mùa (Văn Cao). Hoạt cảnh đồng lúa, những vũ công hóa nông dân với đôi gánh trĩu lúa trên vai... gợi nhớ hình ảnh bình dị, thân thương của làng quê Việt.

Giai điệu sôi động của Hello Ho Chi Minh City và Cùng nhau ta thắp sáng - Light it up... thể hiện khát khao của thế hệ trẻ hiện đại, không ngại "đi xa để trở về", nhìn lại quá khứ để đắp xây hiện tại và tương lai Việt Nam tươi đẹp. Nhóm The Lyricist trình diễn Vũ điệu nông dân, khắc họa nỗi nhớ mẹ và ký ức miền sông nước. Hình ảnh nông dân diện bà ba, nón lá nghiêng che, tần tảo ra đồng từ sáng sớm, tay thoăn thoắt gieo mạ, cấy lúa... phác họa bức tranh đồng quê chân thực.

Nhiều khán giả nói xúc động khi Ngọc Mai thể hiện Mẹ yêu con, nhạc phẩm nổi tiếng của Nguyễn Văn Tý. Dưới khán phòng, nhiều khách mời hòa giọng với ca sĩ trong lời ru: "A á ru hời ơ hời ru mẹ thương con có hay chăng/Thương từ khi thai nghén trong lòng/Mấy nắng sớm chiều mưa ròng/Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng/A á ru hời ơ hời ru"...

Từ trái qua: người đẹp Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Lào, Myanmar. Ảnh:Maison de Bil

Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng năm hoa hậu vùng Mekong gồm Liv Chivly - Miss Grand Cambodia 2020, Coco Arayha Suparurk - Miss Grand Thailand 2019, Han Thi Thet Lwin - Miss World Myanmar 2018, Vongkhamxao Phoutsavanh - Miss Grand Laos 2022 lần đầu hội ngộ trên sân khấu gala "Tinh hoa gạo Việt". Miss Grand International 2021 Thùy Tiên cho biết hào hứng khi có hội quảng bá hình ảnh, thiên nhiên, con người, nông sản Việt... đến bạn bè quốc tế.

Thùy Tiên và dàn hoa hậu cũng ấn tượng với chương trình nghệ thuật khi phác họa bức tranh sống động về Việt Nam hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn lưu giữ trọn vẹn giá trị truyền thống. Trong đó, gạo là hình ảnh chung đại diện cho văn hóa, ẩm thực của các nước hạ nguồn sông Mekong.

Trên nền nhạc vui nhộn, rộn rã, Thùy Tiên cùng các đồng nghiệp trình diễn trang phục dân tộc. 30 bé đến từ học viện Champions Academy sải bước với loạt áo dài trong bộ sưu tập "Lời cảm ơn" của Sĩ Hoàng - Viện trưởng Viện Trang phục Việt. Các thiết kế lấy ý tưởng từ loạt tác phẩm cuộc thi "Nét vẽ xanh". Theo nhà thiết kế, áo dài truyền thống cũng là một trong những cách quảng bá văn hóa, du lịch Việt.