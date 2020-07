Nhiều phụ nữ có xu hướng hẹn hò với đàn ông có ngoại hình, nhưng tiến đến hôn nhân họ sẽ lựa người có tiền.

Bài viết Trai đẹp chỉ để yêu, không phải để cưới? nhận được nhiều bình luận, độc giả Tien Tran cho rằng phụ nữ thường có xu hướng: Nhiều phụ nữ hẹn hò với những mỹ nam nhưng khi phải lựa chọn một người để gắn bó lâu dài, họ có xu hướng chọn những chàng trai có nhiều tiền.

Độc giả Tran Luc:

"Gái tham tài, trai tham sắc" đúc kết này từ ngàn xưa đến bây giờ hầu như vẫn chưa hề bị lạc hậu, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thị trường, khi mà con người phải vật lộn ghê gớm để.. mưu giàu.

Phụ nữ hiện đại có cái nhìn khá thực tế (hay thực dụng?) về hôn nhân bởi họ hiểu rõ thế mạnh (trẻ trung, sắc đẹp) của họ mau chóng mất đi và không thể cạnh tranh được với thế hệ trẻ, xinh... đuổi sát sau lưng. Ngoài ra, còn là khả năng cảm nhận "nguy hiểm" của phụ nữ cũng cao hơn đàn ông rất nhiều.

Độc giả Nguyễn Sơn Kha chia sẻ:

Trai đẹp thì nhiều người thích, tỷ lệ chọi cao, vì vậy phụ nữ thường chọn sự an toàn cho bản thân. Khi không cảm nhận được tình yêu của bạn mà chỉ toàn là sự nghi ngờ, ghen tuông,... họ sẽ cảm thấy thiếu tự do và nhàm chán... Đặc biệt là khi bạn không sống thật với chính mình, mà đang tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo để làm hài lòng người yêu thì càng dễ vỡ hơn.



Vẫn có nhiều trai đẹp tốt và chung thủy, chỉ cần có niềm tin là mình xứng đáng... Chỉ tiếc là chị em phụ nữ không tự tin vào bản thân mình và hay suy diễn quá mức.



Đó là lý do vì sao mà trai đẹp và nhiều tài lẻ như tôi mà đã từng bị "bồ đá" 3-4 lần đến nỗi nói ra không ai tin... Bản thân tôi cũng mất niềm tin vào phụ nữ, nghĩ rằng con gái thời nay sao mà thực dụng quá. (Mà ban đầu họ là người chủ động quen tôi ấy chứ).

Cho đến khi tôi gặp được vợ tôi (lần này thì tôi chủ động theo đuổi). Ngoại hình dễ nhìn chứ không xinh. Cao 1m5, da bánh mật, ít đường cong... Nhưng biết quan tâm đến người khác, và tôi cảm nhận tình yêu vợ dành cho tôi. Và chúng tôi rất yêu thương nhau với hai đứa con ngoan nữa.

Kết luận: Không quan trọng ngoại hình (nếu đẹp thì tốt hơn) quan trọng là bạn cảm thấy yêu và được yêu, cảm thấy vui khi ở bên người đó, thì đó mới chính là tình yêu. Vì vẻ đẹp sẽ không theo ta mãi. Trai đẹp rồi cũng sẽ già, sáu múi cũng sẽ gom lại một múi.

Độc giả huynhbe243 kể:

Chồng tôi đi đâu ai cũng khen anh đẹp trai phong độ. Anh hay hỏi tôi sao ai cũng khen anh đẹp trai mà chưa bao giờ tôi khen anh. Tôi trả lời "đối với em anh dù đẹp hay xấu nó không liên quan, em lấy anh vì tính tình của anh chứ không phải bề ngoài, cho dù anh đẹp cỡ nào mà anh không đói xử em tốt thì em vẫn bỏ anh thôi. Bởi thế chồng tôi không bao giờ dám lào cào với tôi.

Độc giả Olala:

Trong mắt Thị Nở thì chỉ có Chí Phèo là đẹp thôi mà. Cho nên 'nồi nào sẽ úp vung nấy' thôi, đẹp chỉ là 'đẹp trong mắt kẻ si tình' mà thôi. Thích 'đẹp' mới là điều kiện cần, để tới điều kiện đủ là 'yêu và lấy người đẹp' đó về làm sở hữu thì còn cả chặng đường dài. Trong đó, 'phương tiện' tiền bạc, tài sản sẽ quyết định.

Tổng hợp lại thì phụ nữ lựa chọn như vậy cũng có lý của họ. Và ngược lại, đàn ông 'đẹp mà nghèo' thường có xu hướng lấy phụ nữa giàu và không nổi bật lắm về nhan sắc.

Tóm lại là, ai thiếu cái gì thì bù cái nấy ở đối phương của mình thôi.

