Gai cột sống khác thoái hóa cột sống thế nào?

Tôi bị thoái hóa cột sống 5 năm, hiện bác sĩ chẩn đoán mắc thêm gai cột sống. Bệnh này khác gì thoái hóa? (Bích Ngọc, 64 tuổi)

Trả lời:

Thoái hóa cột sống là tình trạng lớp sụn khớp giữa các đốt sống bị bào mòn dần theo thời gian, khiến các đầu xương đốt sống cọ xát trực tiếp với nhau khi vận động. Tình trạng này gây viêm, đau nhức, sưng khớp và giảm tiết dịch khớp, mất vững và tăng tải trọng lên bờ thân đốt sống.

Gai đốt sống là biến chứng của thoái hóa đốt sống sau thời gian dài mắc bệnh nhưng điều trị không hiệu quả. Bệnh thường gặp ở những khu vực dễ thoái hóa và chịu nhiều tải trọng nhất như đốt sống cổ và thắt lưng. Các đốt sống thoái hóa chịu nhiều tải trọng thường bị viêm mạn tính, gặp vi chấn thương lặp đi lặp lại. Điều này kích hoạt màng xương tăng sinh và nguyên bào xương hoạt hóa, hình thành lên các mấu xương hay gai xương ở rìa thân đốt sống.

Gai cột sống mới hình thành còn nhỏ chưa gây ra triệu chứng. Nếu không được điều trị, gai cột sống sẽ lớn lên gây đau tại vị trí, chèn ép rễ thần kinh, mô mềm xung quanh và làm nặng thêm các triệu chứng đau nhức, tê bì của thoái hóa cột sống.

Bác sĩ Trinh tư vấn cho người bệnh có gai đốt sống. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác được chẩn đoán gai đốt sống sau thời gian dài thoái hóa, do đó nên tới bệnh viện đa chuyên khoa, phối hợp giữa cơ xương khớp, chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh cột sống, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng để được điều trị.

Các bác sĩ dựa trên phim chụp X-quang, đánh giá gai cột sống, chỉ định thêm chụp cộng hưởng từ (MRI) nếu nghi ngờ có chèn ép rễ thần kinh hoặc tủy sống. Ở mức độ nhẹ, gai đốt sống có thể điều trị bảo tồn bằng thuốc, vật lý trị liệu. Nếu gai chèn ép thần kinh nghiêm trọng, bác cần phẫu thuật ngoại khoa cắt bỏ, tránh các biến chứng nguy hiểm, gây suy giảm vận động và chất lượng cuộc sống.

ThS.BS Trần Thị Trinh

Khoa Cơ Xương Khớp

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy