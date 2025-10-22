GAC Việt Nam khai trương đại lý 3S đầu tiên ở Hà Nội

Đại lý ủy quyền GAC Long Biên có mô hình 3S, mang đến trải nghiệm mua xe, dịch vụ hậu mãi và phụ tùng chính hãng theo chuẩn GAC Motor quốc tế.

Việc khai trương đại lý GAC Long Biên hôm 17/10 nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới toàn quốc của GAC Việt Nam, đánh dấu lần đầu khu vực Hà Nội có mô hình đại lý 3S, gồm Sales (bán hàng), Service (dịch vụ hậu mãi) và Spare parts (phụ tùng chính hãng).

Đại diện GAC Việt Nam và đối tác tại lễ khai trương đại lý 3S ủy quyền đầu tiên tại Hà Nội. Ảnh: GAC

GAC Long Biên là đại lý thứ 14 trong hệ thống phân phối của hãng này tại Việt Nam, nằm trong kế hoạch mở 20 đại lý toàn quốc vào năm 2026. Ông Teh Kim Hwa, Tổng giám đốc GAC Việt Nam cho biết, đại lý mới sẽ mang đến những trải nghiệm toàn cầu của hãng ở khu vực Hà Nội, bước tiến giúp GAC chinh phục thị trường trong nước.

Ở khu vực trưng bày, showroom GAC Long Biên giới thiệu toàn bộ các dòng xe đang kinh doanh, cùng khu vực phòng chờ tiện nghi cho khách hàng. Khu vực xưởng dịch vụ trang bị các máy móc, thiết bị bảo dưỡng theo tiêu chuẩn toàn cầu của hãng, nhất quán với triết lý "Customer First" của thương hiệu.

Lễ khai trương GAC Long Biên tổ chức vào ngày 17/10. Ảnh: GAC

Nhân dịp khai trương đại lý mới, GAC Motor Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng mua xe trong tháng 10. Mẫu MPV cao cấp GAC M8 có chi phí trả góp mỗi tháng từ 22 triệu đồng, giá bán từ 1,699 tỷ đồng. Mẫu SUV GS8 trả góp từ 16 triệu đồng một tháng, giá bán từ 1,269 tỷ đồng. Người dùng sẽ nhận bộ đặc quyền hậu mãi "7-7-7" từ GAC Việt Nam, gồm 7 năm bảo hành chính hãng, 7 năm miễn phí cứu hộ 24/7 và 7 năm miễn phí công bảo dưỡng định kỳ.

Chương trình ưu đãi của GAC Việt Nam áp dụng cho khách mua xe từ 1/10 đến 31/10 tại hệ thống đại lý toàn quốc.

Tập đoàn ôtô Quảng Châu (GAC Group) là doanh nghiệp có mặt ở danh sách Fortune Global 500 trong 11 năm liên tiếp, xếp hạng 165 vào năm 2023, kinh nghiệm gần 20 năm liên doanh, sản xuất với Toyota và Honda tại thị trường Trung Quốc.

Tại Việt Nam, từ năm 2024, thương hiệu này được Tập đoàn Tan Chong phân phối bán lẻ các loại ôtô máy xăng, thông qua công ty con TC Services Việt Nam (TCSV). Tan Chong là một trong những tập đoàn ôtô lớn tại Malaysia, đã hoạt động trong ngành công nghiệp ôtô Việt Nam gần hai thập kỷ, sở hữu một nhà máy lắp ráp đạt tiêu chuẩn toàn cầu tại Đà Nẵng. Ngoài ra, Tan Chong cũng phân phối độc quyền các dòng xe xăng, PHEV và xe thuần điện GAC AION tại thị trường Malaysia.

(Nguồn: GAC Việt Nam)