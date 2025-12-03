FWD triển khai nhiều chương trình tài chính cho người trẻ

FWD triển khai các chương trình giáo dục tài chính cho học sinh và sinh viên, trang bị kiến thức chi tiêu - tiết kiệm, khuyến khích tư duy tài chính chủ động cho thế hệ trẻ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, với vai trò là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, đơn vị xác định giáo dục tài chính là trọng tâm trong các hoạt động cộng đồng. Những năm qua, FWD đã triển khai nhiều chương trình hướng đến thế hệ trẻ, nhằm trang bị kỹ năng và nâng cao nhận thức về quản lý tài chính dài hạn.

Trong năm nay, đơn vị mở rộng hành trình giáo dục tài chính đến sinh viên thông qua chương trình "Be A Finnovator" - Tái định nghĩa mối quan hệ giữa thế hệ trẻ và tài chính cá nhân, phối hợp Startup Vietnam Foundation (SVF) và Dear Our Community (DOC). Dự án thu hút 600 sinh viên tại ba trường đại học tại TP HCM tham gia, với sự đồng hành của 23 tình nguyện viên FWD. Chương trình sử dụng hình thức hội thảo trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và cuộc thi tranh biện để giúp các bạn trẻ rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và hoạch định nghề nghiệp.

Chương trình "Be A Finnovator" mở ra cơ hội cho các em sinh viên tiếp cận những kiến thức nền tảng về quản lý tài chính cá nhân. Ảnh: FWD

Từ năm 2022, công ty đồng hành hơn 8.200 học sinh trung học cơ sở trên khắp Việt Nam, mở ra cơ hội để các em tiếp cận những kiến thức nền tảng về chi tiêu và tiết kiệm. Ngoài quản lý ngân sách, chương trình còn tích hợp các kỹ năng xã hội và kỹ năng sống, giúp học sinh tự tin đưa ra quyết định tài chính hợp lý và biết cách đóng góp cho cộng đồng. Hành trình này giúp gieo mầm tư duy tài chính cho thế hệ tương lai.

Theo đại diện đơn vị, FWD trao kiến thức tài chính, khuyến khích thế hệ trẻ hình thành tư duy độc lập và trách nhiệm với tài chính, đây là kỹ năng thiết yếu trong xã hội hiện đại, giúp thế hệ trẻ chủ động định hình tương lai của mình. Với những hoạt động nhất quán và lâu dài, công ty cho thấy cam kết đồng hành cộng đồng, tạo ra những thay đổi tích cực và góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp.

Bên cạnh các chương trình giáo dục, FWD còn lồng ghép hoạt động cộng đồng vào chiến lược phát triển bền vững. Công ty coi việc hỗ trợ xã hội là một phần của tầm nhìn "Thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm".

Nhân viên công ty tham gia các dự án cộng đồng. Ảnh: FWD

Các dự án cộng đồng của công ty được đầu tư nghiêm túc và có kế hoạch dài hạn, thay vì chỉ mang tính chất phong trào hay thời điểm. FWD khuyến khích tinh thần đóng góp từ bên trong đội ngũ nhân viên. Thông qua chính sách "Ngày vì cộng đồng - Community Care Volunteering Leave", mỗi nhân viên có thêm một ngày nghỉ để tham gia các hoạt động thiện nguyện mà họ quan tâm. Chính sách này giúp hoạt động chăm sóc cộng đồng vừa là trách nhiệm của công ty, vừa trở thành sự lựa chọn tự nguyện và niềm tự hào của mỗi cá nhân.

Định hướng này giúp FWD củng cố văn hóa gắn kết nội bộ và khuyến khích sự tham gia của nhân viên trong các chuỗi sự kiện, biến cam kết thành hành động thực tế. Có nhiều hoạt động thiện nguyện được công ty cùng đội ngũ nhân viên chung tay thực hiện như chạy bộ gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim, hiến máu nhân đạo. Bên cạnh đó còn có hoạt động hiến tóc cho bệnh nhân ung thư, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng áo ấm cho trẻ em miền núi hay đồng hành, chia sẻ cùng đồng bào vùng thiên tai...

Hoàng Đan