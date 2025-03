Funtap hợp tác ON Live Esports phát sóng giải đấu MLBB tại Việt Nam

Funtap và ON Live Esports là đối tác phát sóng các giải đấu Mobile Legends: Bang Bang tại Việt Nam trên hệ sinh thái truyền hình, nền tảng số VTVcab.

Lễ ký kết hợp tác diễn ra ngày 25/3 có sự góp mặt của đại diện ON Live Esports - đơn vị trực thuộc Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), và Funtap Games. Sự kiện góp phần đánh dấu bước tiến quan trọng của cả hai đơn vị trên hành trình phát triển ngành công nghiệp giải trí số tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, ON Live Esports sẽ tiếp tục là đơn vị đồng hành, truyền thông, phát sóng toàn bộ hệ thống giải đấu chính thức của tựa game Mobile Legends: Bang Bang tại Việt Nam. Các nội dung liên quan những giải đấu trong năm 2025 sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ sinh thái truyền hình và các nền tảng số của VTVcab, gồm ON Live, ON Plus và ON Live TV.

Đội tuyển Legion Esports thi đấu tại chung kết giải MCCM 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại diện Funtap Games cho biết đơn vị mong muốn mang đến trải nghiệm giải trí chất lượng cho cộng đồng game thủ, tạo cầu nối giữa khán giả truyền hình truyền thống và thế hệ người xem trẻ tuổi yêu thích Esports. Đây cũng là một trong những phương thức hiệu quả giúp làm phong phú thêm bức tranh quảng bá sản phẩm thể thao điện tử tại Việt Nam.

Ngoài phát sóng trực tiếp, các giải đấu Mobile Legends: Bang Bang sẽ được tổ chức, sản xuất với phần bình luận bằng tiếng Việt, đảm bảo chất lượng nội dung. Hệ thống giải năm nay bao gồm: Vietnam MLBB Championship (Xuân - Đông), University eSports Championship tại Việt Nam; M Challenge Cup Mekong, MLBB Women's Invitational - Mekong Qualifier khu vực Mekong; và M World Championship, MLBB Women's Invitational quy mô toàn cầu.

Bên cạnh hợp tác phát sóng, ký kết lần này còn đánh dấu bước phát triển quan trọng của tựa game Mobile Legends: Bang Bang tại Việt Nam, góp phần mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa VTVcab và Moonton.

Tuyển Legion Esports ăn mừng chức vô địch trước đối thủ Lào tại chung kết MCCM khu vực Mekong, ngày 22/10/2024 Ảnh: Quỳnh Trần

"Với sự kết hợp giữa nền tảng truyền thông lớn trong nước và một trong những nhà phát hành game hàng đầu, thỏa thuận này hứa hẹn giúp Mobile Legends: Bang Bang đến gần hơn với khán giả Việt, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Esports Việt trên bản đồ thế giới", đại diện Funtap Games cho biết.

Về phía ON Live Esports, đơn vị cho biết hợp tác là minh chứng cho nỗ lực của hai bên trong việc nâng cao chất lượng nội dung giải trí, thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển của ngành công nghiệp Esports trong nước. Doanh nghiệp kỳ vọng có thể tiếp tục mang lại những trải nghiệm tối ưu cho khán giả và cộng đồng game thủ Việt Nam.

Mobile Legends: Bang Bang là game di động thuộc thể loại Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), phát triển bởi công ty Moonton, ra mắt năm 2016. Hai đội chơi, mỗi đội 5 người, sẽ cùng đối đầu trên một bản đồ (map) cổ điển với ba đường (lanes). Các thành viên sẽ cùng khai thác tài nguyên, giao tranh chiếm mạng để tích lũy trang bị, làm cơ sở tấn công, phá hủy căn cứ chính của đối thủ.

Đan Minh