Fuji Wellness Center - mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Fuji Wellness Center phát triển theo mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, cá nhân hóa, tập trung phục hồi thể chất, giảm căng thẳng và duy trì trạng thái cân bằng tinh thần.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực spa - trị liệu, thương hiệu Fuji Spa Center thuộc Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và đầu tư Fuji vừa chuyển đổi và nâng cấp thành Fuji Wellness Center. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở tên gọi mà thể hiện rõ qua mô hình dịch vụ, cách tiếp cận khách hàng và triết lý chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Theo đó, khác với mô hình spa truyền thống vốn tập trung vào thư giãn hoặc làm đẹp ngắn hạn, Fuji Wellness Center được xây dựng theo hướng chăm sóc sức khỏe tổng thể, kết hợp giữa phục hồi thể chất, cân bằng tinh thần và duy trì trạng thái khỏe mạnh lâu dài.

Tại Fuji Wellness Center, mỗi khách hàng không đơn thuần "đến làm dịch vụ", mà được tiếp cận theo mô hình wellness cá nhân hóa. Trước khi bắt đầu liệu trình, khách hàng được tư vấn để hiểu rõ tình trạng cơ thể, mức độ căng thẳng, thói quen sinh hoạt và nhu cầu phục hồi. Trên cơ sở đó, các liệu trình được thiết kế phù hợp, thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung.

Fuji Wellness Center xây dựng chăm sóc sức khỏe toàn diện và cá nhân hóa. Ảnh: Fuji Wellness Center

Danh mục dịch vụ tại đây hướng đến giải quyết các vấn đề phổ biến của con người hiện đại như: căng thẳng kéo dài, mệt mỏi mãn tính, đau nhức cơ - xương - khớp, rối loạn giấc ngủ hay suy giảm năng lượng. Các liệu trình kết hợp nhiều yếu tố như: trị liệu chuyên sâu, kỹ thuật thư giãn, không gian yên tĩnh và nhịp độ chậm rãi, giúp cơ thể có thời gian phục hồi tự nhiên. Fuji Wellness Center chú trọng cảm giác an toàn, riêng tư và thoải mái trong suốt quá trình trải nghiệm, coi đây là yếu tố quan trọng để cơ thể và tinh thần thực sự "mở ra" cho quá trình chữa lành.

Bên cạnh đó, yếu tố con người được đặt ở vị trí trung tâm. Đội ngũ kỹ thuật viên và tư vấn viên được đào tạo theo hướng lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng cảm nhận cá nhân của từng khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào thao tác kỹ thuật.

Khách hàng khi tới trải nghiệm được phục vụ và tư vấn chu đáo. Ảnh: Fuji Wellness Center

Không gian tại Fuji Wellness Center được thiết kế theo hướng tối giản, ấm áp và tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào bên ngoài. Ánh sáng dịu, mùi hương nhẹ, âm thanh vừa đủ tạo nên môi trường giúp người trải nghiệm dễ dàng thư giãn và tập trung vào cảm nhận cơ thể.

Theo đại diện thương hiệu, trải nghiệm "wellness" (trạng thái sức khỏe toàn diện) không chỉ diễn ra trong phòng trị liệu mà bắt đầu từ khoảnh khắc khách hàng bước vào không gian, được đón tiếp, tư vấn và chăm sóc xuyên suốt hành trình. Mỗi chi tiết nhỏ đều hướng đến việc giúp mọi người cảm thấy được quan tâm, tôn trọng và an tâm.

Không gian yên tĩnh, cách bài trí với tông màu tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu. Ảnh: Fuji Wellness Center

Trong bối cảnh áp lực công việc, căng thẳng tinh thần và các vấn đề sức khỏe ngày càng gia tăng, "wellness" đang dần trở thành một phần của lối sống hiện đại, thay vì là nhu cầu mang tính xa xỉ. Việc Fuji Spa Center chuyển mình thành Fuji Wellness Center cho thấy sự thay đổi trong cách thương hiệu nhìn nhận vai trò của mình - không chỉ cung cấp dịch vụ, mà đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chăm sóc sức khỏe bền vững, lâu dài. Nơi đây được định vị là điểm đến cho những người muốn chậm lại, lắng nghe cơ thể và tái tạo năng lượng một cách tự nhiên, cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Thương hiệu tin rằng, cơ thể chỉ hồi phục trọn vẹn khi tâm trí được an yên, và tinh thần chỉ nhẹ nhõm khi con người cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu. Từ triết lý đó, các liệu trình tại Fuji Wellness Center được cá nhân hóa cao, kết hợp giữa phục hồi chuyên sâu, không gian an lành và dịch vụ mang tính chữa lành tự nhiên", đại diện đơn vị cho biết.

