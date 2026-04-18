FSEL cùng Cục Nhà giáo ký hợp tác nâng cao năng lực tiếng Anh giáo viên

Cục Nhà giáo và FSEL ký biên bản hợp tác triển khai chương trình tự học tiếng Anh trực tuyến quy mô toàn quốc dành cho giáo viên phổ thông, ngày 17/4.

Theo kế hoạch, "Tháng tự học tiếng Anh" sẽ triển khai trên 34 tỉnh, thành phố, dành cho giáo viên phổ thông. Chương trình tổ chức theo hai giai đoạn. Giai đoạn chuẩn bị (tháng 6) sẽ hoàn thiện kế hoạch tổng thể, hạ tầng kỹ thuật, tổ chức tập huấn và triển khai truyền thông trên toàn quốc. Sau đó là giai đoạn triển khai (tháng 7 và 8) với hoạt động đăng ký, khảo sát năng lực đầu vào, triển khai học tập trực tuyến trong 28 ngày, đồng thời theo dõi tiến độ và tổng hợp dữ liệu theo thời gian thực.

Chương trình hướng tới mục tiêu thúc đẩy phong trào tự học, góp phần hiện thực hóa định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Hoạt động cũng nhằm cụ thể hóa hợp tác giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp công nghệ giáo dục trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên.

Lễ ký kết diễn ra tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong ảnh là ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (hàng trên bên phải) và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch HĐQT FSEL (áo xanh) cùng đại diện các lãnh đạo, chuyên viên Cục Nhà giáo và đội đại diện lãnh đạo Công ty FSEL. Ảnh: FSEL

Theo nội dung thỏa thuận, chương trình không chỉ dừng ở một khóa học mà được xây dựng như một chiến dịch học tập quy mô toàn quốc. Giáo viên tham gia sẽ học trực tuyến trên nền tảng số, với lộ trình linh hoạt và có thể theo dõi tiến độ, kết quả thông qua dữ liệu.

Người học sẽ được xếp lớp phù hợp với trình độ thực tế thông qua bài kiểm tra đầu vào, từ các lớp tiếng Anh nền tảng (English Foundation) đến tiếng Anh học thuật và lộ trình IELTS. Mục tiêu là tạo môi trường học tập linh hoạt, thuận tiện, khuyến khích giáo viên chủ động tự học, tự đánh giá và nâng cao năng lực tiếng Anh.

Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc dự kiến triển khai từ tháng 7. Ảnh: FSEL

Chương trình được triển khai miễn phí. FSEL cam kết bố trí nguồn lực tài chính, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và bảo mật dữ liệu cá nhân của người học.

Theo ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, nhiều giáo viên còn gặp khó khăn khi sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy. Không ít người dù từng đạt chuẩn ngoại ngữ nhưng do ít sử dụng nên kiến thức bị mai một. Vì vậy, việc xây dựng thói quen tự học và tạo môi trường sử dụng ngoại ngữ được xem là yếu tố then chốt.

Đại diện Cục Nhà giáo nhấn mạnh, nếu giáo viên chỉ học theo yêu cầu mà không xuất phát từ nhu cầu tự thân, hiệu quả sẽ hạn chế. Bên cạnh đó, môi trường sử dụng tiếng Anh trong trường học, như câu lạc bộ hoặc hoạt động chuyên môn, cần được thúc đẩy để duy trì năng lực lâu dài.

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục phát biểu tại sự kiện. Ảnh: FSEL

Về phía doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch HĐQT FSEL, cho biết, nền tảng học tập được thiết kế theo hướng cá nhân hóa. Cụ thể, FSEL không chỉ phát triển các hệ thống LMS quản lý thông thường hay dừng ở việc số hóa tài liệu (như chuyển sách thành PDF, đăng tải video, bài tập). Thay vào đó, đơn vị này chuyển đổi toàn bộ trải nghiệm học tập truyền thống lên nền tảng công nghệ, tạo sự liền mạch, trong đó "người học đi đến đâu, công nghệ hỗ trợ đến đó", đồng thời cá nhân hóa theo hành vi học tập.

"Hệ thống còn cung cấp cho Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý các công cụ theo dõi, giúp nhận diện hành vi học tập kịp thời, minh bạch thông qua dữ liệu số có độ tin cậy cao", bà Nguyễn Thị Ngọc Lan nhấn mạnh.

Đại diện FSEL tặng 1 triệu tài khoản để triển khai dự án "Tháng tự học tiếng Anh" cho giáo viên toàn quốc. Ảnh: FSEL

Chương trình được kỳ vọng tạo cú hích cho phong trào tự học trong nhà trường, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, góp phần đưa giáo dục Việt Nam tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn quốc tế.

Song Anh