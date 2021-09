Trường nội trú cho trẻ mồ côi do Covid-19 nhận 5.000 bộ học phẩm

Tại lễ ký kết biên bản hợp tác trực tuyến chiều 28/9, ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch HĐQT Thiên Long và ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT chia sẻ thông tin hợp tác giữa hai tập đoàn này về dự án Trường nội trú FPT.

Chủ tịch HĐQT Thiên Long, ông Cô Gia Thọ tại lễ ký kết trực tuyến.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 – 2025, Thiên Long sẽ tài trợ 5.000 bộ học phẩm và vui chơi, sáng tạo trị giá 400.000 đồng mỗi bộ cho những em nhỏ mất cha mẹ do đại dịch, theo học tại trường nội trú FPT. Bộ học phẩm này gồm tập vở, bút, thước kẻ, gôm kháng khuẩn, sáp màu, chì màu, sản phẩm DIY (do it yourself)...

Ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long cho biết, ngay khi nhận được thông tin về ý tưởng của ông Trương Gia Bình, doanh nghiệp đã lên kế hoạch hợp tác, mong muốn đóng góp công sức cho trường nội trú của FPT.

"Luôn đồng hành cùng với tri thức và giáo dục là tôn chỉ phát triển của doanh nghiệp trong suốt 40 năm qua. Thông qua sự hỗ trợ này, Thiên Long mong muốn đóng góp một phần để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi ước mơ học tập, hướng tới tri thức toàn diện, cảm nhận được tình yêu thương tại ngôi trường nội trú FPT", ông Cô Gia Thọ nói tại lễ ký kết.

Toàn cảnh Khu đô thị FPT City Đà Nẵng, nơi đặt trường nội trú dành cho các em nhỏ mồ côi do dịch Covid-19.

Tại buổi lễ, đại diện FPT cho biết, tập đoàn này đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý để trường nội trú có thể sớm đi vào hoạt động. FPT, Quỹ Hy vọng sẽ phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể gấp rút triển khai, sớm đón các em nhỏ gia nhập trường.

Trường nội trú sẽ đặt tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng, đón nhận các em nhỏ từ 6 đến 18 tuổi, không may mất cha mẹ vì dịch Covid-19. Nhà trường không yêu cầu về học lực để làm cơ sở tiếp nhận các em, thay vào đó sẽ chào đón những em có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình và được sự chấp thuận của người giám hộ hợp pháp. Sau 18 tuổi, nếu các em có nguyện vọng học đại học, thạc sỹ, FPT sẽ hỗ trợ học bổng.

"FPT sẵn sàng đón nhận những sáng kiến, ý tưởng và giải pháp của cộng đồng, để chung tay xây dựng môi trường tốt đẹp nhất dành cho các em, thông qua Cổng yêu thương", đại diện FPT nói.

Tòa nhà FPT Smart Nano trong Khu đô thị sẽ là nơi các em nhỏ được bố trí ăn ở và sinh hoạt.

Tại Cổng yêu thương, nhiều tâm nguyện mong muốn chung sức đã được các tổ chức, cá nhân, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực gửi về. Anh Lê Đức Cảnh (46 tuổi, TP Đà Nẵng) nhắn gửi: "Tôi là một giáo viên dạy đàn, có một trung tâm năng khiếu tại thành phố Đà Nẵng. Tôi mong sẽ được dạy miễn phí cho các em tại trường, giúp các em được thư giãn nhiều hơn sau những giờ học tập trên lớp".

Anh Lê Quang Vinh, một nhà hảo tâm khác cho biết Quỹ bên anh sẽ đầu tư toàn bộ hệ thống năng lượng mặt trời áp mái, tại các tòa nhà nơi FPT chuẩn bị xây dựng trường cho 1.000 em nhỏ học tập và sinh hoạt. "Toàn bộ số tiền đầu tư sẽ do Quỹ năng lượng bền vững của chúng tôi chi trả, sản lượng điện phát ra sẽ được sử dụng tại chỗ. Tôi rất mong chờ cơ hội được trình bày về dự án này với Ban quản lý xây dựng trường nội trú của FPT", anh Quang Vinh viết trên Cổng yêu thương.

Trước đó, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình đã khởi xướng ý tưởng, xây dựng ngôi trường nội trú dành cho các em nhỏ không may mất cha mẹ do dịch Covid-19, hôm 16/9. Ngôi trường này được FPT kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường để các em được chăm sóc, yêu thương và rèn luyện, biến đau thương thành sức mạnh để trưởng thành, góp phần xây dựng đất nước trong tương lai.

Quang Anh (Ảnh: FPT)