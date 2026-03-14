FPT trao chuyến đi xem Ngoại hạng Anh trị giá 200 triệu

FPT vừa trao chuyến đi Anh xem trực tiếp giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, trị giá 200 triệu đồng cho khán giả may mắn tại Đà Nẵng.

Chủ nhân của chuyến đi Anh là anh Phan Sĩ Từ (Đà Nẵng), người hâm mộ Ngoại hạng Anh nhiều năm và hiện sử dụng dịch vụ FPT Play. Theo ban tổ chức, giải thưởng trị giá 200 triệu đồng bao gồm chuyến du lịch Anh cùng trải nghiệm xem trực tiếp một trận đấu Ngoại hạng Anh tại sân vận động.

Khách hàng nhận chuyến đi Anh từ FPT. Ảnh: FPT

Anh Từ cho biết đã theo dõi Ngoại hạng Anh hơn 30 năm và thường dành thời gian thưởng thức các trận đấu cùng bạn bè, gia đình. Trước đây, anh chủ yếu xem qua đài truyền hình quốc gia. Khi FPT Play công bố sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu tại Việt Nam, anh quyết định đăng ký dịch vụ để theo dõi mùa giải.

"Khi nhận được điện thoại thông báo trúng giải tôi thật sự rất bất ngờ, ban đầu còn chưa dám tin vì phần quà có giá trị quá lớn. Chỉ đến khi FPT Play xác nhận lại chính thức tôi mới tin là mình thật sự may mắn", người dùng cho hay.

Sau lễ trao thưởng ngày 27/2 tại Đà Nẵng, anh Từ còn được mời tham quan trường quay sản xuất chương trình thể thao của FPT Play tại Hà Nội, nơi thực hiện các chương trình bình luận, phân tích và phát sóng nhiều giải đấu thể thao quốc tế.

Khách hàng trúng giải trải nghiệm trường quay FPT Play. Ảnh: FPT

Tại đây, anh được tham quan hệ thống phòng kỹ thuật, khu điều khiển, khu ánh sáng và vị trí bình luận viên. Người hâm mộ cũng có cơ hội trải nghiệm thử vai trò bình luận trong một buổi ghi hình mô phỏng, qua đó hiểu rõ hơn quy trình sản xuất phía sau mỗi trận đấu.

Theo anh Từ, chuyến tham quan mang lại góc nhìn mới về công việc sản xuất chương trình thể thao. Phía sau mỗi trận đấu là một hệ thống kỹ thuật và sản xuất quy mô lớn, được vận hành chuyên nghiệp.

Chuyến đi của anh Phan Sĩ Từ là giải thưởng đặc biệt thuộc chương trình "Trúng chuyến sang Anh" do FPT triển khai trên toàn quốc từ tháng 12/2025 đến hết tháng 1/2026. Chương trình dành cho khách hàng đăng ký mới hoặc nâng cấp các gói dịch vụ Internet và FPT Play.

Theo thống kê từ FPT, chương trình thu hút gần 800.000 khách hàng tham gia trên toàn quốc. Trong số đó, chỉ một khách hàng có mã dự thưởng trùng khớp với kết quả quay số trở thành chủ nhân của chuyến đi trị giá 200 triệu đồng.

Bên cạnh "Trúng chuyến sang Anh", FPT đã liên tục triển khai nhiều chương trình dành cho người hâm mộ trong suốt mùa giải như "Nóng cùng Ngoại hạng, trúng TV mỗi tuần" hay "Tết Ngoại hạng Anh, rinh quà hạng 1"... Các phần quà là sản phẩm công nghệ và gia dụng như TV Sony 55 inch, Google TV 43 inch, thiết bị nhà bếp từ thương hiệu Đức Hafele...

Với chiến lược FPT làm chủ công nghệ, các hoạt động này được triển khai song song với việc đầu tư hạ tầng Internet, phát triển nền tảng nội dung số nhằm nâng cao trải nghiệm xem thể thao, giải trí cho người dùng.

Linh Lam