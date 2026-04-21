FPT thành đối tác cơ sở dữ liệu theo dạng dịch vụ của MongoDB

FPT làm đối tác Certified DBaaS (cơ sở dữ liệu theo dạng dịch vụ) đầu tiên của MongoDB tại Việt Nam, hướng tới hiện đại hóa hạ tầng dữ liệu của doanh nghiệp nội địa.

Để đạt được thỏa thuận này, FPT phải đáp ứng loạt tiêu chuẩn khắt khe về năng lực kiến trúc, vận hành và đội ngũ kỹ sư đạt chứng chỉ quốc tế. Điều đó đồng nghĩa doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận công nghệ ở cấp độ bản quyền phần mềm và cấp độ giải pháp hoàn chỉnh, được triển khai và tối ưu tại thị trường nội địa.

MongoDB là một trong những nền tảng dữ liệu phổ biến nhất thị trường hiện nay, được hơn 65.200 khách hàng toàn cầu tin dùng để xây dựng và triển khai ứng dụng hiện đại và trí tuệ nhân tạo. Nền tảng này giúp doanh nghiệp vượt qua các giới hạn của cơ sở dữ liệu truyền thống, hiện đại hóa khối lượng công việc và khai thác sức mạnh trí tuệ nhân tạo ở quy mô lớn.

Mô hình dữ liệu dạng tài liệu cho phép xử lý hiệu quả dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, phù hợp với kiến trúc microservices, giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể chu kỳ phát triển sản phẩm. Thay vì mất hàng tháng để tái cấu trúc hệ thống cũ cho các khối lượng công việc hiện đại, đội ngũ kỹ thuật có thể triển khai tính năng thông minh mới theo chu kỳ nhanh hơn, đồng thời, đảm bảo khả năng mở rộng và hiệu năng cho hàng triệu người dùng.

Theo đó, thông qua hợp tác, FPT sẽ cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu hiện đại theo dạng dịch vụ (Database-as-a-Service), hệ sinh thái điện toán đám mây của FPT Cloud với hơn 80 dịch vụ, bao gồm tư vấn kiến trúc, chuyển đổi hệ thống từ nền tảng cũ và vận hành tối ưu. Mô hình này giúp doanh nghiệp giảm rủi ro kỹ thuật khi chuyển đổi số, đặc biệt với các tổ chức tài chính, bán lẻ và dịch vụ số, những ngành yêu cầu tính sẵn sàng cao và xử lý dữ liệu thời gian thực.

Trung tâm giám sát và vận hành. Ảnh: FPT

Theo ông Lê Hồng Việt - Tổng giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, việc trở thành đối tác Certified DBaaS đầu tiên của MongoDB là bước khẳng định năng lực làm chủ nền tảng dữ liệu lõi của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Thay vì phải tự xây dựng hạ tầng phức tạp với chi phí lớn, doanh nghiệp có thể triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đại trong vài ngày, sẵn sàng cho các ứng dụng phân tích dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo.

Ở góc độ thị trường, sự hiện diện của đối tác triển khai bản địa giúp rút ngắn khoảng cách giữa công nghệ toàn cầu và thực tiễn vận hành trong nước. Các chuyên gia công nghệ từ FPT Cloud sẽ trực tiếp đảm nhiệm tư vấn kiến trúc, tối ưu hiệu năng và đảm bảo vận hành liên tục, giúp tổ chức giảm phụ thuộc vào nguồn lực chuyên gia quốc tế.

Ông Sachin Chawla, Phó chủ tịch khu vực Ấn Độ và ASEAN của MongoDB, cũng nhận định Việt Nam là thị trường chiến lược với nhu cầu hiện đại hóa dữ liệu và phát triển ứng dụng hiện đại tăng nhanh chóng.

"Hợp tác với FPT sẽ hỗ trợ đáng kể các khách hàng trong việc đẩy nhanh chuyển dịch sang các ứng dụng số và trí tuệ nhân tạo quy mô lớn, dựa trên một đối tác địa phương đáng tin cậy, đồng thời, tuân thủ yêu cầu thiết yếu về lưu trữ dữ liệu trong nước của doanh nghiệp", ông nói thêm.

Đội ngũ chuyên gia công nghệ của FPT Cloud. Ảnh: FPT

Trong bối cảnh kinh tế số Việt Nam tăng trưởng nhanh, dữ liệu chuyển từ vai trò lưu trữ sang yếu tố cốt lõi quyết định năng lực cạnh tranh. Các doanh nghiệp đang phải xử lý khối lượng giao dịch trực tuyến tăng mạnh, nhu cầu cá nhân hóa theo thời gian thực và áp lực triển khai trí tuệ nhân tạo trong vận hành. Đại diện FPT nhận định, những yêu cầu này khiến các hệ quản trị cơ sở dữ liệu truyền thống dần bộc lộ hạn chế về khả năng mở rộng, tốc độ triển khai tính năng mới và chi phí duy trì. Để cạnh tranh, đội ngũ phát triển cần nền tảng dữ liệu hiện đại, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên AI.

"Cột mốc hợp tác này khẳng định vị thế trung tâm công nghệ của FPT trên bản đồ khu vực, đồng thời, mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt chuyển dịch từ mô hình vận hành dựa trên kinh nghiệm sang mô hình vận hành dựa trên dữ liệu, tạo nền tảng cho ứng dụng số và trí tuệ nhân tạo quy mô lớn trong giai đoạn tới", vị đại diện nói thêm.

Nhật Lệ