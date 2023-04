Nhà thông minh FPT Smart Home được vinh danh là giải pháp xuất sắc lĩnh vực chuyển đổi số tại lễ trao giải Sao Khuê 2023, ngày 28/4.

Sau ba tháng với năm vòng (nộp hồ sơ, thẩm định, sơ loại, thuyết trình và bình chọn), ban tổ chức đánh giá FPT Smart Home - trực thuộc FPT Play, công ty Cổ phần Viễn thông FPT - đảm bảo tiêu chí tính độc đáo (sáng tạo, phù hợp với xu hướng); hiệu quả (tiết kiệm chi phí, tăng năng suất); lợi ích sản phẩm đi đôi tiềm năng thị trường.

Ngoài ra, giải pháp nhà thông minh FPT còn được ghi nhận khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng; tương thích và phát triển; tính bảo mật cao; áp dụng công nghệ hiện đại, nhận sự tin tưởng của khách hàng.

Đại diện FPT Smart Home nhận giải Sao Khuê 2023. Ảnh: FPT Play

Đại diện doanh nghiệp cho biết: "Sao Khuê 2023 là thành tựu lớn, khẳng định nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ FPT Smart Home trong công cuộc nghiên cứu phát triển sản phẩm, tiên phong đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ... nhằm mang tới cho người dùng một không gian sống thông minh, hiện đại".

Với tiêu chí thấu hiểu và "đặt khách hàng làm trọng tâm", các giải pháp FPT Smart Home "chạm" đúng nhu cầu người dùng, nhất là trong bối cảnh thế giới chuyển mình bước vào kỷ nguyên Internet of Things (IoT) - nơi mà công nghệ có thể song hành, nâng tầm giá trị sống, chứ không đơn thuần là công cụ bổ trợ như trước.

Cụ thể, nhà thông minh FPT áp dụng công nghệ mới nhất từ Google cho điều khiển giọng nói tiếng Việt, có độ chính xác cao, không phân biệt vùng miền hay giọng địa phương. Hệ thống còn ứng dụng công nghệ xử lý tại biên (edge computing) giúp việc xử lý phân tán tại local, đảm bảo vận hành mượt mà, hạn chế phụ thuộc vào kết nối đến server trung tâm, đồng thời giảm tối đa độ delay.

FPT Smart Home cho phép điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt với độ chính xác cao. Ảnh: FPT Play

FPT Smart Home còn tích hợp IoT, Big Data, dùng công nghệ Wireless trong phát triển và sản xuất, hỗ trợ kết nối các thiết bị với nhau thông qua sóng Bluetooth Mesh, ZigBee, tập trung đưa ra giải pháp giải quyết nhu cầu "all in one" (tất cả trong một). Đồng thời đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không bị mất khả năng điều khiển khi trong nhà đột nhiên mất internet.

Hệ thống cloud data của nhà thông minh đặt tại Data Center của FPT còn đạt chứng chỉ Uptime Tier III, ISO 27001 về an toàn bảo mật.

Ngoài ra, bộ điều khiển trung tâm FPT Play Box S đồng thời là bộ giải trí đa phương tiện, người dùng có thể thỏa sức khám phá kho nội dung hấp dẫn trên nền tảng FPT Play. Tất cả dịch vụ điều khiển smart home và giải trí trên một thiết bị duy nhất.

Kho nội dung hấp dẫn trên nền tảng FPT Play được trang bị sẵn trên bộ xử lý trung tâm. Ảnh: FPT Play

Đại diện doanh nghiệp cho biết đội ngũ vẫn tiếp tục nghiên cứu, phát triển, hứa hẹn mang đến những giải pháp hướng tới sứ mệnh lớn hơn về "đô thị thông minh", xây dựng hệ sinh thái giúp cuộc sống con người đơn giản và tiện ích hơn mỗi ngày.

Sao Khuê 2023 khởi động từ 1/11/2022, chung kết diễn ra hôm 28/4, công bố sáu nhóm giải thưởng cho sản phẩm, giải pháp phần mềm, nền tảng chuyển đổi số, giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, startup, dịch vụ công nghệ thông tin.

Giải thưởng được Vinasa tổ chức lần đầu năm 2003 với mục đích lựa chọn, tôn vinh và phổ biến các nền tảng, dịch vụ, giải pháp công nghệ số Việt Nam xuất sắc hàng năm. Sự kiện mang ý nghĩa là kênh truyền thông, quảng bá, định hướng thị trường hiệu quả, đồng hành sự phát triển hàng nghìn thương hiệu phần mềm lẫn các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Vạn Phát