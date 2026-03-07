FPT mở rộng thanh toán trực tuyến nhiều tiện ích cho khách hàng

FPT triển khai nhiều hình thức thanh toán trực tuyến như Autopay, ví điện tử và Internet Banking, giúp khách hàng chủ động đóng cước và hạn chế gián đoạn dịch vụ.

Trong bối cảnh thanh toán số ngày càng phổ biến, nhiều người dùng chuyển sang hình thức thanh toán trực tuyến để quản lý chi phí và duy trì kết nối dịch vụ. Theo FPT, doanh nghiệp đang mở rộng các kênh thanh toán online nhằm giúp khách hàng thanh toán cước Internet và dịch vụ truyền hình thuận tiện hơn.

Thói quen thanh toán online

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến tại Việt Nam, từ mua sắm, ăn uống đến thanh toán hóa đơn điện, nước và viễn thông. Các giao dịch qua ví điện tử, ngân hàng số hoặc ứng dụng di động giúp người dùng thực hiện thanh toán mọi lúc, mọi nơi.

Người dùng ngày càng ưu tiên chọn thanh toán trực tuyến. Ảnh: FPT

Với các dịch vụ thiết yếu như Internet, việc đóng cước đúng hạn được xem là yếu tố quan trọng để tránh gián đoạn kết nối. Thanh toán trực tuyến giúp người dùng chủ động hơn so với hình thức thu cước tại nhà.

Chị Minh Anh, một khách hàng tại TP HCM, cho biết gia đình đã chuyển sang thanh toán gói cước Internet qua ứng dụng Hi FPT. "Trước đây phải chờ nhân viên thu cước đến nhà, đôi khi không thuận tiện. Từ khi thanh toán online, tôi có thể đóng cước bất cứ lúc nào mà không lo quên hạn", chị nói.

Ngoài sự tiện lợi, hình thức thanh toán trực tuyến cũng giúp người dùng theo dõi lịch sử giao dịch và quản lý chi phí ngay trên điện thoại, hạn chế rủi ro khi dùng tiền mặt và không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm.

FPT đa dạng kênh thanh toán

Theo FPT, khách hàng có thể thanh toán dịch vụ qua nhiều nền tảng như ứng dụng Hi FPT, website thanh toán trực tuyến, Internet Banking của các ngân hàng hoặc các ví điện tử như FPT Pay, MoMo và ZaloPay...

Trong đó, hình thức thanh toán tự động (Autopay) đang được nhiều người lựa chọn nhờ tính tự động và minh bạch. Người dùng không cần ghi nhớ thời điểm đóng tiền hàng tháng, đồng thời tránh tình trạng gián đoạn dịch vụ do chậm thanh toán.

Đội ngũ chăm sóc khách hàng hỗ trợ người dùng chuyển đổi hình thức thanh toán. Ảnh: FPT

Từ ngày 1/3, khách hàng đăng ký mới dịch vụ của FPT và lựa chọn thanh toán bằng Autopay sẽ được giảm 5.000 đồng vào kỳ cước liền kề. Ưu đãi áp dụng cho hình thức thanh toán trả sau theo tháng và duy trì trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ.

Khách hàng có thể đăng ký và thanh toán Autopay qua các kênh như ứng dụng Hi FPT, website, FPT Pay, ví MoMo hoặc các ngân hàng như TPBank và VNPay (BIDV, PVcomBank, NCB, CoopBank).

Tính năng Autopay tự động trích tiền để thanh toán dịch vụ. Ảnh: FPT

Theo đại diện FPT, việc mở rộng các kênh thanh toán trực tuyến là một phần trong chiến lược số hóa dịch vụ khách hàng. "Với năng lực làm chủ công nghệ lõi, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng những phương thức thanh toán hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn, đồng thời giúp việc duy trì kết nối Internet trở nên đơn giản và chủ động", đại diện doanh nghiệp nói.

(Nguồn: FPT)