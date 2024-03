FPT Long Châu hỗ trợ đặt trước vaccine ngừa não mô cầu BC

Vaccine ngừa não mô cầu BC do Cuba sản xuất đang khan hiếm, vì vậy FPT Long Châu hỗ trợ khách hàng đặt trước để đảm bảo lịch tiêm chủng.

Theo đại diện FPT Long Châu, đơn vị thường xuyên nhận được yêu cầu của phụ huynh, khách hàng về vaccine ngừa viêm não mô cầu BC. Đơn vị ghi nhận các phản hồi từ khách hàng về việc mũi tiêm thường xuyên khan hiếm, phải chờ đợi nhiều tuần mới có thể tiêm chủng.

Việc chờ đợi kéo dài làm nhiều phụ huynh lo lắng. Lý do là vi khuẩn não mô cầu có thể gây viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn... Bệnh có tính chất nặng nề, để lại nhiều di chứng như chậm phát triển tinh thần, điếc, liệt dù được điều trị khỏi. Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế ghi nhận bệnh thường gặp vào mùa đông - xuân, tức hiện nay đang là thời gian mầm bệnh sinh sôi, khả năng lây nhiễm cao.

Trước nhu cầu tiêm chủng nói trên, Trung tâm Tiêm chủng Long Châu mang vaccine ngừa não mô cầu BC về Việt Nam. Người dân có thể đặt trước các mũi vaccine thông qua trung tâm, mức giá 290.000 đồng một mũi, dự kiến tiêm từ ngày 1/4.

Khách hàng cho con tiêm vaccine tại Trung tâm Tiêm chủng Long Châu. Ảnh: FPT Long Châu

Đại diện FPT Long Châu cho biết hành động này khẳng định trung tâm luôn sẵn sàng cung cấp các loại vaccine nhập khẩu, thế hệ mới, chính hãng, chất lượng tới người dân để bảo vệ sức khỏe, không ghim hàng, tăng giá, ép mua.

Vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis được chia thành 4 nhóm chính gồm A, B, C, D, W-135, X, Y và Z. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nhóm A, B và C gây ra khoảng 90% ca mắc viêm màng não do não mô cầu khuẩn; nhóm W-135, X có thể gây bệnh nặng. Việc tiêm vaccine ngừa một chủng vi khuẩn không có tác dụng miễn dịch chéo với chủng còn lại. Do đó, bác sĩ Nguyễn Văn My, chuyên khoa truyền nhiễm Trung tâm Tiêm chủng Long Châu, khuyến cáo ngoài loại ngừa tuýp B, C, người dân nên sử dụng thêm loại ngừa bốn tuýp A, C, Y, W-135 để có miễn dịch đầy đủ.

Văn Hà