FPT kiến nghị đẩy mạnh chuyển đổi số hạ tầng và nông nghiệp

Tại Industry 4.0 Sumit 2021, FPT khẳng định vai trò đồng hành chuyển đổi số quốc gia, thông qua tiếp cận giải pháp hạ tầng số và nông nghiệp công nghệ cao.

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế Industry 4.0 2021 (Industry 4.0 Summit 2021) chủ đề "Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số" là nơi các cơ quan ban ngành, giới chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Industry 4.0 Summit, FPT tham dự hai phiên hội thảo chuyên đề "Phát triển hạ tầng số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, nền tảng số trong xây dựng và quản lý hạ tầng kinh tế - xã hội" và "Chuyển đổi số nông nghiệp - nông thôn trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". FPT nêu quan điểm, muốn thúc đẩy phát triển kinh tế số, chỉ có chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, toàn diện ở tất cả lĩnh vực. Trong đó, hạ tầng số là thành phần chủ chốt của quá trình này.

Trong những năm qua, FPT đã tham gia sâu rộng vào nhiều lĩnh vực phát triển hạ tầng số ở Việt Nam, với các trụ cột bao gồm mạng di động, mạng Internet và điện toán đám mây (Cloud). Theo doanh nghiệp này, Cloud là chìa khoá để giải quyết nhiều vấn đề, từ đó tạo động lực để nền kinh tế số tăng trưởng, hướng tới đạt tỷ trọng 20% GDP đất nước đến năm 2025.

Ông Phan Hồng Tâm - Giám đốc hạ tầng FPT Smart Cloud chia sẻ, chúng ta có thể nhìn thấy thách thức từ chuyển đổi số, từ chiến lược đến hạ tầng và phải áp dụng cách thức mới để giải quyết các vấn đề. Theo đó, FPT đã phát triển nền tảng FPT Cloud dành riêng cho doanh nghiệp Việt với hạ tầng vững mạnh, đội ngũ chuyên gia hàng đầu, giúp doanh nghiệp chuyển đổi số.

"Tại FPT, mô hình Future is as a Service on e-Infrastruture (mô hình dịch vụ trên hạ tầng số) sẽ là câu trả lời cho mọi doanh nghiệp", ông Phan Hồng Tâm tin tưởng.

Trong chiến lược phát triển hạ tầng số, Chính phủ tập trung vào 5 lĩnh vực chính gồm nông nghiệp, y tế số, giáo dục và đào tạo, thương mại điện tử và du lịch trực tuyến. Là một trong những điểm sáng của bức tranh kinh tế Việt Nam, ngành nông nghiệp Việt Nam những năm gần đây vẫn chứng kiến xu hướng giảm. Theo FPT, nông nghiệp cần có những bước chuyển dịch nhằm tăng hiệu quả trong canh tác, sản xuất để bắt kịp xu thế thị trường, đồng thời phát triển vượt mục tiêu 3,84% một năm. Chuyển đổi số được kỳ vọng là nền tảng hỗ trợ quá trình này.

Tại phiên chuyên đề "Chuyển đổi số nông nghiệp - nông thôn trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", ông Lê Vũ Minh - Giám đốc khối tư vấn Chiến lược và Đổi mới sáng tạo, FPT Digital đánh giá, xu hướng chuyển đổi số đang tạo cơ hội để sản phẩm nông sản có cơ hội bứt phá dựa trên tăng cường tự động hóa, nâng cao năng suất, minh bạch thông tin nhằm nâng cao giá trị, hướng tới các thị trường cao cấp. Giá trị từ việc số hóa bên trong sản phẩm là yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá bán sản phẩm nông nghiệp.

"Sự chuyển đổi số ngành nông nghiệp cần sự tham gia hiệp đồng từ nhiều bên, trong đó chủ thể là người người sản xuất nông nghiệp, gồm nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp", ông Lê Vũ Minh nói thêm.

Bên cạnh các phiên hội thảo chuyên đề, diễn đàn còn có hoạt động triển lãm ảo, các khu trải nghiệm công nghệ. Khách tham dự có cơ hội sử dụng công nghệ thực tế ảo, tương tác và giao lưu với robot thông minh. FPT cũng mang tới triển lãm loạt sản phẩm FPT Cloud, Basework+, bộ giải pháp giao dịch số (bao gồm FPT.eContract, FPT.eInvoice, FPT CA, FDA)...

Không gian triển lãm Industry 4.0 Summit. Ảnh: FPT.

Trong hơn 25 năm qua, FPT đã cùng các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp ứng dụng, xây dựng giải pháp công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, Internet, giáo dục đào tạo, y tế, Chính phủ... Với năng lực công nghệ, hệ sinh thái giải pháp, sản phẩm, dịch vụ toàn diện và hệ thống đối tác công nghệ, FPT cam kết tiếp tục đồng hành với hành trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số.

Hà Thanh