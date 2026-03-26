FPT khởi động chương trình ươm mầm tài năng công nghệ trẻ mùa 3

FPT khởi động FPT FutureTech Talents mùa ba với tổng giá trị học bổng lên tới hai tỷ đồng nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng thực tập sinh tài năng.

FPT FutureTech Talents tìm kiếm và trao quyền cho những nhân tố trẻ đam mê công nghệ, khát khao chinh phuc và làm chủ những công nghệ tân tiến nhất, tập trung vào bốn lĩnh vực mũi nhọn: Trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây (Cloud), An ninh mạng (Cyber Security) và Điện toán lượng tử (Quantum).

Chương trình dành cho sinh viên năm 3 - 5 các ngành công nghệ liên quan đến bốn lĩnh vực mũi nhọn trên. Thời gian nhận hồ sơ là từ ngày 26/3 đến ngày 10/4.

Các bạn thực tập sinh tham quan, trải nghiệm văn phòng FPT. Ảnh: FPT

FPT FutureTech Talents mang đến cơ hội học tập và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, với khung chương trình xây dựng bài bản, mục tiêu rõ ràng cùng nhiều đặc quyền dành cho nhân tài trẻ. Chương trình trao các mức học bổng tài năng với giá trị từ 40 đến 90 triệu đồng dựa trên kết quả tổng thể của thực tập sinh sau khi vượt qua ba vòng thi tuyển chọn: vòng Hồ sơ, Đánh giá năng lực và Phỏng vấn chuyên sâu với hội đồng chuyên gia.

Với quy mô mở rộng, mùa giải này đặt mục tiêu tiếp cận hơn 600 ứng viên tiềm năng, từ đó, lựa chọn khoảng 40 - 60 thực tập sinh xuất sắc. Trong thời gian 6 tháng, thực tập sinh sẽ tham gia trực tiếp vào các dự án công nghệ thực tế quy mô lớn tại FPT; làm việc cùng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nhà nghiên cứu; tham gia các hoạt động nghiên cứu, hướng tới công nghệ tại các hội nghị quốc tế và tạp chí khoa học uy tín. Các bạn trẻ tài năng sẽ được dẫn dắt và đào tạo chuyên sâu bởi đội ngũ chuyên gia FPT là các giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên đại học, chuyên gia công nghệ FPT, diễn giả tại nhiều sự kiện công nghệ lớn.

Qua đó, thực tập sinh có thể nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển tư duy hệ thống, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực tạo ra giá trị thực tiễn. FPT muốn kiến tạo một thế hệ kỹ sự và nhà nghiên cứu có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực, quốc tế.

Lễ khai giảng FPT Smart Cloud Young Talent 2025. Ảnh: FPT

Bên cạnh đó, chương trình hướng tới truyền đi "tinh thần sáng tạo, tiên phong bứt phá" bằng cách trao quyền cho tài năng trẻ trong đề xuất các ý tưởng mới trước ban lãnh đạo, hiện thực hóa sáng kiến tiềm năng. Từ đó, các tài năng công nghệ trẻ có thể trở thành người giỏi về chuyên môn, có tư duy, bản lĩnh và định hướng phát triển rõ ràng trong lĩnh vực công nghệ.

Với tiền thân là FPT Smart Cloud Young Talent, FPT FutureTech Talents là chương trình tìm kiếm, phát triển nhân tài được thiết kế bởi các chuyên gia công nghệ hàng đầu FPT. Trong hai mùa, chương trình thu hút gần 1.000 hồ sơ chất lượng để trải qua ba vòng tuyển chọn khắt khe, kiến tạo thế hệ tài năng công nghệ trẻ. Qua đó, FPT cũng khẳng định cam kết trong việc phát hiện, đào tạo và phát triển thế hệ nhân tài công nghệ trẻ, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Nhật Lệ