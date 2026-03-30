FPT giành giải thưởng tại The Asset Triple A Awards

FPT nhận giải "Hợp tác số xuất sắc" tại The Asset Triple A Awards nhờ giải pháp Akabot AI Agentic Automation.

Giải pháp AI Agentic Automation của Akabot từ FPT đã đồng hành Ngân hàng Techcombank để giành giải thưởng "Hợp tác số xuất sắc nhất" (Best Digital Collaboration) tại The Asset Triple A Awards. Giải thưởng này công nhận mô hình Trung tâm cộng tác Người và Đồng nghiệp ảo (Human & Digital Worker Collaboration Center) đột phá của Akabot. Đây là giải thưởng uy tín trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vinh danh những tổ chức có sáng kiến công nghệ xuất sắc.

Đại diện Ban tổ chức trao giải thưởng tại The Asset Triple A Awards. Ảnh: FPT

Trong năm 2026, hạng mục Best Digital Collaboration tại Việt Nam ghi nhận sự hợp tác giữa FPT, với giải pháp Akabot, và ngân hàng Techcombank. Giải thưởng này đánh giá cao chiến lược hợp tác giữa một định chế tài chính hàng đầu và một đối tác công nghệ năng lực cao để hiện thực hóa các bài toán chuyển đổi số phức tạp.

Trước đó, sự kết hợp giữa nền tảng Akabot của FPT và tầm nhìn số hóa của Techcombank đã được các tổ chức phân tích tài chính uy tín vinh danh. Tiêu biểu như hạng mục "Vận hành xuất sắc - Operational Excellence" của Celent Model Bank Awards 2025 tại Mỹ và chiến thắng hạng mục "Triển khai tự động hóa quy trình tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương" tại The Asian Banker Awards 2025.

Theo FPT, trọng tâm giúp Akabot và Techcombank chinh phục hội đồng giám khảo quốc tế là mô hình Human & Digital Worker Collaboration Center - Trung tâm cộng tác giữa Người và Robot ảo/AI Agent. "Trong các ngân hàng số có tốc độ tăng trưởng cao ở Việt Nam, rào cản lớn nhất đối với hiệu suất không nằm ở việc thiếu hụt số lượng robot ảo hay AI Agent, mà nằm ở sự kết nối thiếu đồng bộ giữa con người và máy móc", đại diện FPT cho biết.

Theo đó, mô hình trên nền tảng Akabot ra đời nhằm xóa bỏ khoảng cách này, giúp các quy trình phê duyệt và xử lý ngoại lệ của nhân viên trở thành những thành phần cốt lõi trong một không gian làm việc thống nhất với bot và AI Agent. Thay vì xử lý các yêu cầu qua email hay tin nhắn rời rạc, các nhân viên có thể thao tác phê duyệt, phản hồi email, gửi thông báo đến Robot và AI Agent trong một môi trường duy nhất.

"Điều này giảm thao tác thủ công, giúp đảm bảo tính minh bạch, phân quyền rõ ràng theo vai trò và có đầy đủ nhật ký kiểm soát cho mục đích tuân thủ trong ngân hàng", đại diện FPT nói.

Ông Bùi Đình Giáp - Giám đốc vận hành khối Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ mới, FPT IS, tập đoàn FPT. Ảnh: FPT

Trong mô hình này, các Agent của Akabot được xây dựng theo hai hình thức: có thể tự chạy độc lập cho các tác vụ lặp lại hoặc được nhân viên kích hoạt, hỗ trợ tác vụ khi cần thiết. Điều này giúp người quản lý tại ngân hàng có cái nhìn tổng thể để điều phối khối lượng công việc giữa đội ngũ nhân sự và đội ngũ Agent một cách hiệu quả nhất.

Ông Bùi Đình Giáp - Giám đốc vận hành khối Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ mới, FPT IS, tập đoàn FPT chia sẻ rằng, để làm chủ công nghệ trên bản đồ thế giới, tư duy làm sản phẩm của FPT không chỉ đi từ việc "giải quyết bài toán", mà còn "định nghĩa lại cách vận hành". Theo ông, các giải thưởng tại Mỹ hay châu Á minh chứng rằng, khi giải pháp công nghệ đầu tư vào R&D bài bản và xây dựng mô hình từ gốc để giải quyết vấn đề doanh nghiệp, công nghệ Việt đủ sức tạo ra tiêu chuẩn mới cho thị trường tài chính toàn cầu.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ đang trở thành mũi nhọn của đất nước, tập đoàn FPT đã tập trung đẩy mạnh định hướng làm chủ công nghệ chiến lược. Tập đoàn này đang đầu tư vào các công nghệ mũi nhọn như AI, UAV, lượng tử, công nghệ đường sắt và an ninh mạng.

Từ năm 2025, nền tảng Akabot đã tái định vị để chuyển mình thành AI Agentic Automation. Ông Giáp chia sẻ rằng tầm nhìn của Akabot là kiến tạo một thế hệ "đồng nghiệp ảo 5.0", thích ứng với bối cảnh thay đổi của doanh nghiệp.

Quang Anh