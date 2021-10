FPT Cloud đạt chứng nhận về dịch vụ bảo mật Cloud từ Checkpoint

MSSP (Managed Security Service Provider) là chứng nhận dành cho các đối tác đáp ứng đầy đủ những tiêu chí khắt khe về về kiến trúc hệ thống và an toàn thông tin, mang tới sự linh hoạt, khả năng tùy biến để triển khai dịch vụ đám mây phù hợp theo nhu cầu, giúp các tổ chức, doanh nghiệp tối ưu hoạt động vận hành, nâng cao năng suất, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển đột phá.

Theo Check Point, với chứng nhận MSSP, FPT Cloud toàn quyền cung cấp tất cả dịch vụ bảo mật Cloud đến từ hãng bảo mật này theo nhu cầu khách hàng như tường lửa bảo mật Layer 7 cho hạ tầng FPT Cloud cũng như các dịch vụ Public Cloud khác như Azure, Google hay AWS, giải pháp quản trị Multi- Cloud, giải pháp bảo vệ ứng dụng, dịch vụ Web (WAF), giải pháp bảo vệ cho nền tảng Dev/Ops như Serverless, Container và dịch vụ Ngăn ngừa và ứng phó sự cố Check Point Cloud Intelligent.

Đồng thời, FPT Cloud cũng là đối tác đạt được chứng chỉ CCSP (Certified Collaborative Support Provider) chứng nhận đội ngũ được đào tạo và đủ khả năng hỗ trợ, giải quyết các sự cố về bảo mật trực tiếp cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ Cloud, triển khai, giám sát các vấn đề bảo mật và an toàn thông tin trên hạ tầng Cloud của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể dễ dàng tích hợp thêm công cụ, ứng dụng cho bất cứ nhu cầu phát sinh nào một cách đơn giản, mà vẫn đảm bảo mọi tiêu chuẩn bảo mật của thế giới, từng bước chuyển đổi mô hình vận hành truyền thống sang hình thức vận hành số và xa hơn là doanh nghiệp số trong tương lai, sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn bình thường mới.

Ông Phan Hồng Tâm, Giám đốc khối Hạ tầng, FPT Smart Cloud cho biết: "Việc hợp tác với Check Point nằm trong lộ trình phát triển nền tảng điện toán đám mây thế hệ mới FPT Cloud, ứng dụng những công nghệ chuẩn quốc tế cùng hệ thống Data Center hiện đại nhằm mang lại giải pháp công nghệ ưu việt, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về kiến trúc hệ thống và an toàn thông tin cho doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ hành trình chuyển đổi số nhanh và hiệu quả."

Ông Pankaj Narayan – Giám đốc đối tác cấp cao Check Point Khu vực Châu Á Thái Bình Dương - APAC nhận định: "Việc đạt được hai chứng nhận từ Check Point sẽ giúp FPT Cloud có thể cung cấp được các dịch vụ bảo mật cao cấp cho khách hàng trên hạ tầng điện toán đám mây, gia tăng khả năng bảo mật và đem đến sự an toàn và lợi thế cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp". APAC cũng mong muốn cùng FPT Cloud hỗ trợ hơn nữa cho các doanh nghiệp trong việc dịch chuyển hạ tầng lên môi trường Cloud và vẫn đảm bảo được khả năng bảo mật, cũng như dữ liệu và ứng dụng được an toàn với giải pháp của Check Point.

Theo khảo sát trong sự kiện gần đây của FPT Cloud đối với hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp, 66% cho biết một trong những thách thức lớn nhất khi dịch chuyển lên Cloud là vấn đề bảo mật, bên cạnh những vấn đề về kỹ năng chuyên môn hay không có nguồn nhân lực. Thấu hiểu nỗi lo của doanh nghiệp, FPT Cloud mang đến mô hình bảo mật chủ động, tích hợp công nghệ Trí tuệ nhân tạo và đồng hành cùng các đối tác hàng đầu thế giới trên ba khía cạnh: con người (đội ngũ chuyên gia vận hành), quy trình vận hành và công nghệ. Hiện FPT Cloud đã đạt được các chứng chỉ bảo mật và an toàn thông tin như ISO 27017, ISO 9001, Uptime Tier 3 và trong lộ trình đạt các chứng chỉ PCI-DSS...

"Sự hợp tác giữa hai bên sẽ thắt chặt vòng tròn bảo mật cho dữ liệu và hệ thống của doanh nghiệp, giúp tăng cường bảo mật khi chuyển đổi ứng dụng, dữ liệu lên hạ tầng Cloud, gia tăng sức mạnh phòng thủ và phản ứng nhanh trước mọi tấn công nhờ công nghệ của Check Point và hạ tầng của FPT Cloud", đại diện FPT Smart Cloud chia sẻ.

Thế Đan

Hội thảo trực tuyến "Secure Your Business With FPT Cloud x CheckPoint" tổ chức vào ngày 29/10, đánh dấu sự hợp tác của FPT Cloud với Check Point và cam kết sát cánh cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển dịch thông minh nhờ công nghệ. Độc giả nghe tư vấn và thảo luận cùng các chuyên gia FPT Smart Cloud, Check Point tại hội thảo. Sự kiện dành cho các chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành, giám đốc công nghệ, IT Manager để cùng nắm bắt chìa khóa bảo mật toàn diện cho doanh nghiệp. Đặc biệt, FPT Cloud và Check Point dành tặng những ưu đãi đặc biệt, tư vấn và dùng thử miễn phí cho những doanh nghiệp tham dự sự kiện.