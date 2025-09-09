FPT AI eKYC đạt chứng nhận sinh trắc học quốc tế

Giải pháp định danh điện tử FPT AI eKYC được xác nhận đáp ứng tiêu chuẩn cấp bởi FIME, tổ chức kiểm định quốc tế hàng đầu về chống giả mạo sinh trắc học.

Giải pháp định danh điện tử FPT AI eKYC của tập đoàn FPT được FIME xác nhận tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 30107-3 Level 2 vào tháng 7. FPT AI eKYC đã vượt qua bài kiểm định nghiêm ngặt từ FIME, tổ chức kiểm định hàng đầu về chống giả mạo sinh trắc học trên thế giới. Theo tập đoàn FPT, tiêu chuẩn này khẳng định khả năng chống tấn công Presentation Attack đối với các hệ thống nhận diện khuôn mặt.

FIME xác nhận FPT AI eKYC đáp ứng ISO/IEC 30107-3 Level 2. Ảnh: FPT

Theo đó, FIME là tổ chức được Liên minh FIDO (FIDO Alliance) công nhận và nằm trong danh sách của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ(NIST) về kiểm thử sinh trắc học. Tổ chức này hợp tác các tên tuổi lớn trong lĩnh vực thanh toán và xác thực như Visa, Mastercard, Amex, JCB để thực hiện đánh giá chống Presentation Attack Detection cho ISO/IEC 30107-3. Chứng nhận này được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu để đánh giá hiệu quả phát hiện, ngăn chặn các hình thức giả mạo trong nhận diện sinh trắc học như ảnh in, video, mặt nạ.

Để đạt tiêu chuẩn trên, FPT AI eKYC đã vượt qua tối thiểu 400 bài kiểm tra tấn công trình diễn (Presentation Attacks) do các chuyên gia quốc tế thiết kế. Các thử nghiệm này sử dụng nhiều hình thức giả mạo tinh vi như ảnh in, mặt nạ silicon, mô hình in 3D nhằm đánh lừa hệ thống xác thực khuôn mặt. Theo FPT, từ ngày 7 đến 15/7, FIME tiến hành kiểm định giải pháp trên, tích hợp công nghệ nhận diện thực thể sống trong điều kiện thử nghiệm đa dạng như góc chụp, ánh sáng khác nhau.

"Suốt quá trình này, hệ thống không được phép tùy chỉnh thuật toán hay can thiệp thông số nào để tối ưu kết quả", đại diện tập đoàn FPT nói. "Sau bài kiểm tra, FPT AI eKYC đạt chỉ số APCER (Attack Presentation Classification Error Rate – tỷ lệ nhận sai giả mạo) là 0,75%, trong khi tiêu chuẩn ISO/IEC 30107-3 yêu cầu chỉ số APCER phải dưới 2,5%. Đồng thời, tỷ lệ nhận diện thành công khuôn mặt thật đạt trên 98%".

Ông Ngô Xuân Bách, Giám đốc khối công nghệ AI của FPT Smart Cloud, thuộc Tập đoàn FPT cho biết, việc đạt kiểm định từ FIME là bước tiến lớn, khẳng định AI Việt Nam bắt kịp sân chơi toàn cầu với những tiêu chuẩn khắt khe. "Sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế uy tín như FIME giúp FPT.AI mở rộng thị trường đến nhiều nơi trên thế giới, đáp ứng yêu cầu bảo mật dữ liệu và xác thực người dùng ngày càng cao", ông nói.

Quang Anh