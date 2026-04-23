Fortis, Hùng Vương, Vinschool khởi đầu thuận lợi ở Giải bóng rổ Trẻ VnExpress

TP HCMSau ba ngày thi đấu đầu tiên (17-19/4), nhiều đội tuyển THPT đã để lại dấu ấn rõ nét bằng những chiến thắng với tỷ số cách biệt.

Tuần thi đấu đầu tiên của Giải bóng rổ trẻ VnExpress 2025-2026 tại TP HCM khép lại với 11 trận vòng bảng diễn ra tại sân bóng 77 (phường Phú Định). Loạt trận mở màn ghi nhận cả những chiến thắng cách biệt của các đội mạnh lẫn các màn so tài sít sao chỉ được định đoạt ở những pha bóng cuối.

Nữ VĐV CLB Fortis (áo xanh lá) đi bóng trước sự truy cản của đối phương. Ảnh: VYB

Điểm nhấn lớn nhất tuần đầu là chiến thắng của CLB Fortis ở bảng F nữ. Đội vượt qua THPT Tây Thạnh với tỷ số 64-9, tạo ra cách biệt lớn nhất (55 điểm) trong các trận mở màn. Màn ra quân này giúp Fortis trở thành cái tên nổi bật nhất ở nội dung nữ sau tuần thi đấu đầu tiên.

Fortis vốn là CLB bóng rổ nữ của THPT Nguyễn Thượng Hiền, từng có nhiều thành tích ở cấp quận và thành phố. Với nền tảng đó, chiến thắng áp đảo trước Tây Thạnh không chỉ mang về lợi thế ban đầu, mà còn giúp đội sớm nổi lên như một ứng viên mạnh cho ngôi vô địch nội dung nữ.

Tại bảng B nam, THPT Hùng Vương có màn khởi đầu ấn tượng khi thắng THPT Tây Thạnh 53-28. Đây cũng là một trong những chiến thắng đậm nhất dịp mở màn, giúp đội tạm dẫn đầu bảng nhờ hiệu số.

Ở trận còn lại, THPT Mạc Đĩnh Chi vượt THPT Lê Quý Đôn 46-25. Chiến thắng này tiếp nối đà thăng tiến của đội bóng chỉ mới thành lập từ hè 2024 nhưng đã nhanh chóng giành danh hiệu ở cấp quận. Việc tiếp tục thắng cách biệt trong ngày ra quân cho thấy Mạc Đĩnh Chi đang mang phong độ tốt vào sân chơi Giải bóng rổ trẻ VnExpress.

Cầu thủ đội THPT Hùng Vương (áo tím) che bóng trước sự áp sát của THPT Tây Thạnh. Ảnh: VYB

Tại bảng D, Vinschool Central Park cũng tạo dấu ấn bằng chiến thắng đậm 45-23 trước THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ở trận còn lại, THPT Nguyễn Công Trứ thắng THPT Phạm Phú Thứ 29-21 trong thế trận chặt chẽ, thiên nhiều về phòng ngự. Sau lượt đầu, Vinschool Central Park và Nguyễn Công Trứ cùng có hai điểm, nhưng đại diện nhà Vin chiếm ưu thế rõ hơn về hiệu số.

Không chỉ gây chú ý ở nội dung nam, THPT Vinschool Central Park còn ghi dấu ấn ở nội dung nữ. Tại bảng E, CLB nữ của trường thắng THPT Hoàng Hoa Thám 49-15, qua đó cùng THPT Lê Quý Đôn, đội vượt THPT Nguyễn Khuyến 30-19, có khởi đầu thuận lợi.

Nữ sinh Vinschool Central Park (áo xanh đậm) thực hiện một pha đột phá trước vòng vây đội bạn. Ảnh: VYB

Trái với các bảng đấu xuất hiện những chiến thắng cách biệt, bảng A mở màn với hai kịch bản trái ngược. THPT Gia Định thắng THPT Nguyễn Khuyến 43-32 để tạm chiếm lợi thế, trong khi Trí Đức chỉ vượt qua THPT Thanh Đa 30-29 sau một trận đấu giằng co đến những pha bóng cuối.

Chiến thắng của Trí Đức đặc biệt đáng chú ý nếu nhìn vào nền tảng thi đấu học đường của đội này. CLB thành lập từ năm 2016, từng 6 lần vô địch cấp quận và một lần vô địch thành phố, là một trong những đội có kinh nghiệm thi đấu phong trào dày hơn mặt bằng chung. Việc họ chỉ thắng Thanh Đa một điểm cho thấy bảng A có thể là một trong những bảng khó đoán nhất của giải nữ.

Kịch bản tương tự xảy ra khi bảng C ghi nhận một chiến thắng cách biệt và một trận đấu giằng co tới cuối. Hoàng Hoa Thám vượt Nam Kỳ Khởi Nghĩa 39-22, còn Nguyễn Thị Minh Khai Basketball thắng Hawks 38-37 trong trận đấu chỉ được định đoạt bằng một điểm.

Giải bóng rổ trẻ VnExpress 2025-2026 do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Hải Long