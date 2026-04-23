Ford Ranger có nguy cơ cháy vì chập điện trong tấm chắn nắng

MỹĐám cháy có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện trong dây dẫn nguồn bóng đèn trên tấm chắn nắng khiến Ford phải triệu hồi 140.000 chiếc Ranger.

Chiến dịch triệu hồi liên quan 140.201 xe bán tải Ford Ranger đời 2024-2026 bắt nguồn từ một sợi dây điện mà hầu hết chủ sở hữu không bao giờ nhìn thấy. Ford đã biết về vấn đề này vào tháng 10/2025 sau khi kiểm tra một chiếc Ranger 2024 cháy. Bằng chứng trực quan cho thấy đám cháy có thể bắt nguồn từ sự chập điện trong dây dẫn nguồn của tấm che nắng. Mã lỗi cũng chẩn đoán nguồn phát cháy như trên.

Hãng bắt đầu điều tra vấn đề và phát hiện ra hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên đáng chú ý là băng keo bảo vệ xung quanh mạch dây điện trần xe quá dày. Điều này có nghĩa bó dây có thể bị kẹt trong khe hở kim loại và làm hỏng một trong các mạch dây.

Thứ hai là vị trí đặt dây điện, vì bó dây điện được định tuyến không đúng cách có thể dẫn đến tiếp xúc ngoài ý muốn giữa bó dây và kim loại, dẫn đến hư hỏng dây điện.

Mẫu Ford Ranger đời 2026 tại Mỹ có thể bị cháy xuất phát từ lỗi dây điện ở tấm chắn nắng. Ảnh: Zigweels

Sự kết hợp của những vấn đề này dẫn đến dây điện bị hư hỏng, có thể tiếp xúc với nhau hoặc với tấm kim loại của xe, có thể gây ra hiện tượng phóng điện hồ quang, đoản mạch, khởi động lại mô-đun điều khiển thân xe, khói, bỏng, chảy nhựa và cháy. Vấn đề dường như bắt đầu khá nhỏ, nhưng hiện tượng đoản mạch và phóng điện hồ quang lặp đi lặp lại theo thời gian sẽ tích tụ muội than và cuối cùng có thể dẫn đến cháy.

Ford biết về ba yêu cầu bảo hành, hai báo cáo hiện trường và một hồ sơ dịch vụ khách hàng liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, những trường hợp này chỉ liên quan đến 4 xe và chỉ có một trường hợp báo cáo về ngọn lửa thực sự. Ba xe còn lại chỉ có dấu vết khói hoặc cháy. May mắn không có thương vong hay tai nạn nào được báo cáo.

Để giải quyết nguy cơ cháy nổ, các đại lý sẽ kiểm tra xe để tìm lịch sử mã lỗi chẩn đoán và nếu phát hiện lỗi, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra dây dẫn của đèn ở tấm che nắng và thay thế nếu cần thiết.

Tất cả xe cũng sẽ được cập nhật phần mềm mô-đun điều khiển thân xe mới, phần mềm này sẽ tắt nguồn điện đến đèn che nắng sau khi phát hiện một số lượng mã lỗi nhất định.

Liên quan vấn đề này, Ford Việt Nam cho biết hiện hãng chưa nhận được thông tin của Ford toàn cầu về việc lô xe tại Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không nên chưa thể đưa ra thông báo nào vào thời gian này.

Ngoài nguy cơ cháy vì dây dẫn bóng đèn trong tấm chắn nắng, Ford còn một đợt triệu hồi thứ hai ảnh hưởng đến 6.781 xe do sự cố cháy bộ phận sưởi động cơ. Đợt triệu hồi ban đầu với cùng nguyên nhân đã được phê duyệt năm 2025, nhưng Ford đã mở cuộc điều tra vào tháng 2 sau khi phát hiện ra rằng những chiếc Bronco Sport có bộ sưởi động cơ đã được sản xuất và vận chuyển "một cách sai sót" bất chấp lệnh ngừng sản xuất đã được ban hành.

Theo báo cáo triệu hồi an toàn, thiết kế của bộ phận sưởi động cơ, cách bố trí trong khối động cơ MPC 1.5L và 2.0L, và góc lắp đặt trong các xe bị ảnh hưởng dẫn đến việc bộ phận sưởi dễ bị quá nhiệt khi cắm điện. Điều này làm tăng nguy cơ cháy nổ cũng như nguy cơ rò rỉ chất làm mát và hư hỏng các đầu nối điện.

Hiện mới hết quý I năm nay nhưng Ford vẫn chứng minh mình là "ông vua" triệu hồi. Các chiến dịch này ảnh hưởng đến 140.256 xe và nâng tổng số đợt triệu hồi của hãng lên 33, gấp ba lần so với đối thủ cạnh tranh gần nhất.

Mỹ Anh (theo Carscoops)