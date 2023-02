Ford Everest giữ đỉnh bảng doanh số tháng 1

Mẫu SUV cỡ D thương hiệu Mỹ dẫn đầu doanh số bán hàng tháng đầu năm 2023, Santa Fe và Fortuner duy trì các vị trí tiếp theo.

Tháng đầu năm 2023, tổng lượng xe gầm cao cỡ D bán ra được 1.575 chiếc, ít hơn 1.387 xe so với tháng cuối năm 2022. Doanh số giảm 46,8% là do tháng 1 trùng với Tết âm lịch khiến lượng mua sụt giảm. Khi cả phân khúc SUV D đều giảm, riêng Sorento lại tăng so với tháng trước.

Ford Everest là mẫu xe có mức giảm thấp nhất so với tháng trước, chỉ 28,2% tương ứng 770 chiếc bán ra trong tháng 1, dẫn đầu phân khúc. Thương hiệu xe hơi Mỹ bán Everest thế hệ mới bắt đầu từ tháng 10/2022, lượng xe giao đến tay khách hàng luôn trên 1.000 chiếc. Everest bán ra 4 phiên bản, giá từ 1,099-1,452 tỷ đồng.

Duy trì ở vị trí thứ hai, Hyundai Santa Fe bán 323 chiếc, giảm 627 xe so với tháng 12/2022, tương ứng với mức giảm 66%. Thị phần của Santa Fe bị ảnh hưởng kể từ khi Everest thế hệ mới ra mắt. Mẫu SUV cỡ D của Hàn Quốc bán ra 6 phiên bản, tùy chọn động cơ xăng hoặc dầu, giá từ 1,055-1,375 tỷ đồng.

Xếp sau Santa Fe, Toyota Fortuner ở vị trí thứ ba với 191 xe bán ra trong tháng 1/2023, giảm 273 chiếc so với tháng cuối năm 2022, tương ứng tỷ lệ giảm 58,8%. Fortuner có 7 phiên bản để khách Việt lựa chọn, giá từ 1,026-1,470 tỷ đồng.

156 chiếc là doanh số của Mazda CX-8, xếp thứ 4 trong phân khúc. So với tháng trước, lượng xe bán ra giảm 103 chiếc. Mazda cung cấp 4 phiên bản cho CX08, giá từ 1,079-1,269 tỷ đồng.

Kia Sorento là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có mức tăng trưởng dương 8,1% so với tháng trước. Tháng đầu năm 2023, doanh số của Sorento bán 120 xe, nhiều hơn 9 xe so với tháng 12/2022, đứng thứ 5. Mẫu SUV thương hiệu Hàn Quốc bán ra 9 phiên bản, giá từ 1,159-1,699 tỷ đồng. Việc tăng trưởng ngược chiều phân khúc là bởi kế hoạch giao xe ảnh hưởng từ nguồn cung.

Xếp cuối bảng xếp hạng doanh số tháng 1 thuộc về hai mẫu SUV, Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X. Cả hai bán chưa đến 10 xe mỗi mẫu, trong đó Pajero Sport giao đến tay khách Việt chỉ 8 chiếc và mu-X 7 xe, tương ứng mức giảm so với tháng trước 64 và 26 xe. Pajero Sport chỉ có hai lựa chọn phiên bản, giá từ 1,13-1,365 tỷ đồng và mu-X có 4 phiên bản, giá từ 900-1,19 tỷ đồng.

Minh Vũ