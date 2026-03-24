Florida triển khai cảnh sát kiểm soát sinh viên trong kỳ nghỉ xuân

Hàng nghìn sinh viên Mỹ đang đổ về bang Flordia, nơi có thời tiết ấm áp và các bãi biển nổi tiếng, trong dịp nghỉ xuân năm nay.
Nghỉ xuân được coi là dịp "xả hơi" của sinh viên Mỹ, nơi các thanh niên tụ tập vui chơi, đi kèm với đó là các bữa tiệc kiểu "thác loạn" gây ra nhiều sự cố an ninh, buộc cảnh sát phải triển khai lực lượng để đối phó.
Panama City Beach là một trong những thành phố ở Flordia đang nỗ lực cải thiện hình ảnh, sau những vụ xả súng, hành vi tiệc tùng mất kiểm soát và các vụ tấn công tình dục trong dịp nghỉ xuân những năm gần đây.
"Cấm twerking (lắc hông)! Các cô cậu sẽ bị buộc tội gây rối trật tự công cộng", một sĩ quan cảnh sát hét vào một nhóm nữ nhảy twerking ở Panama City Beach.
Thành phố này có một trong những bãi biển được xem là "huyền thoại" của các kỳ nghỉ xuân ở Florida.
Emory Gill, 21 tuổi, người bán đồ uống pha rượu Jell-O trên bãi biển ở thị trấn Destin, cho hay năm nay cảnh sát cấm du khách uống rượu trên bãi biển hay mang theo thùng giữ lạnh. Giới chức cũng áp lệnh giới nghiêm từ 20h để ngăn tình trạng tụ tập đông người trên bãi biển vào đêm khuya.
Cảnh sát từ cuối tuần qua tăng cường lực lượng tuần tra ở khu vực bãi biển Seaside để đảm bảo sinh viên không có các hành vi quá khích.
Giới chức phát động chiến dịch Come Get Your Kids (Lo mà quản con của bạn), yêu cầu các bậc cha mẹ quản lý trẻ vị thành niên tại những khu vực này.
"Cách đây 5 năm, những kỳ nghỉ xuân rất hỗn loạn. Chúng tôi tạo chiến dịch này khuyến khích phụ huynh để mắt đến con cái khi không có người lớn đi cùng", Kevin Boyle, quản lý đơn vị phát triển cộng đồng khu Seaside, nói.
Học sinh, sinh viên tụ tập tham gia sự kiện "chiếm đóng bãi biển" theo lời kêu gọi trên mạng xã hội tại Florida.
Tommy Ford, cảnh sát trưởng hạt Bay, nơi có Panama City Beach, cho biết các trường trung học ở Atlanta gần đó đã bắt đầu điều chỉnh lịch nghỉ xuân cùng nhau, khiến từng nhóm lớn thanh thiếu niên đổ về thành phố "đông như châu chấu".
Điều này kết hợp với những trào lưu "chiếm đóng bãi biển", gây áp lực lên giới chức địa phương. "Khi có hàng nghìn người tụ tập, nếu một người rút súng ra, tình trạng giẫm đạp sẽ xảy đến", ông Ford nói.
Cuối tuần trước, nhiều sinh viên đã tham gia sự kiện trái phép này ở Daytona Beach, buộc cảnh sát phải triển khai lực lượng lớn để duy trì trật tự. Nhưng ngay cả khi huy động toàn bộ 222 sĩ quan, họ vẫn bị áp đảo về số lượng trên thực tế.
Sinh viên nghỉ xuân Mỹ tại nhà hàng trên một bãi biển ở Florida.
Giới chức Daytona Beach đã bắt 75 người trên bãi biển, trong đó có 12 vụ phạm tội nghiêm trọng, 15 vụ liên quan đến ma túy. Tuần trước, thành phố này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi ghi nhận hơn 100 nghi phạm bị bắt vì có các hành vi gây rối trật tự trong kỳ nghỉ xuân.
Thanh niên Mỹ vui chơi trên một bãi biển tại Flordia, phía sau là cảnh sát túc trực đảm bảo an ninh.
Nhóm sinh viên Đại học Bang Louisiana (LSU) bị cảnh sát yêu cầu rời khỏi căn nhà thuê tại bãi biển Miramar, Florida.
Nhóm người trẻ này bị cáo buộc say xỉn, ném vỏ chai rượu từ ban công xuống đường, khiến mặt đất tràn ngập mảnh kính.
Một thanh niên bị còng tay sau khi bị bắt tại Panama City Beach.
Jacenta Evans, 27 tuổi, đến Florida lần đầu để tự trải nghiệm kỳ nghỉ xuân, do không đi du lịch hay tiệc tùng dịp này suốt thời đại học.
"Tôi nghĩ cảnh sát đang kiểm soát tình hình khá tốt, nhưng giao thông thì tắc nghẽn kinh khủng", cô nói.
Cảnh sát kỵ binh yêu cầu người dân tại bãi biển Fort Lauderdale rời đi lúc 17h45, để công nhân có thể thu gom rác. Chỉ trong 15 phút sau khi có sự can thiệp của cảnh sát, phần lớn bãi biển vắng bóng người.
Đức Trung (Theo NY Post, AP, AOL)