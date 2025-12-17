Fiesta Tour đưa kiến thức sức khỏe sinh sản đến sinh viên ĐH Luật

Fiesta Tour tạo không gian đối thoại cởi mở, giúp sinh viên ĐH Luật chủ động tiếp cận thông tin và đưa ra lựa chọn phù hợp cho bản thân.

Nhằm giúp sinh viên tiếp cận kiến thức chính thống về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, chương trình Fiesta Tour 2025 "chuyện khó nói to" đã tiếp tục hành trình tại Đại học Luật TP HCM, ngày 28/11.

Tại chương trình, đại diện nhà trường cho rằng bên cạnh nền tảng học thuật đặc thù của ngành luật, các hoạt động giáo dục về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản có vai trò bổ trợ thiết thực. Đây cũng là dịp để sinh viên cởi mở tìm hiểu và trao đổi về những vấn đề gắn liền với đời sống cá nhân nhưng còn nhiều e ngại khi tiếp cận.

Sinh viên Đại học Luật hưởng ứng các hoạt động trong chương trình. Ảnh: DKT Mekong

Trong phần chia sẻ chuyên môn, bác sĩ tập trung cung cấp các kiến thức thực tế về biện pháp phòng tránh thai, làm rõ những hiểu lầm phổ biến, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe sinh sản từ sớm, đồng thời hướng dẫn cách nhận diện rủi ro trong các mối quan hệ. Nội dung được trình bày trực quan, dễ hiểu, giúp sinh viên tiếp nhận thông tin chính xác và ứng dụng thực tế.

Hoạt động hỏi - đáp và thực hành tiếp tục là điểm nhấn của chương trình. Nhiều sinh viên chủ động đặt câu hỏi liên quan đến việc lựa chọn biện pháp an toàn phù hợp theo từng giai đoạn cuộc sống, cũng như cách nhận biết những dấu hiệu bất thường của sức khỏe sinh sản.

Các bạn sinh viên tương tác với "Chuyện khó nói to". Ảnh: DKT Mekong

Song song, minigame kiểm tra nhanh kiến thức sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản thu hút sự tham gia sôi nổi của sinh viên. Hình thức "vừa học vừa chơi" giúp các nội dung vốn được xem là nhạy cảm trở nên gần gũi hơn, đồng thời giúp người trẻ tự đánh giá mức độ hiểu biết của bản thân.

Chia sẻ sau chương trình, Anh Khoa, sinh viên khoa Dân sự, cho biết buổi trao đổi giúp em tiếp cận nhiều kiến thức mới theo cách dễ hiểu, thực tế, góp phần làm rõ những vấn đề trước đây còn mơ hồ. Trong khi đó, Kim Ngân, sinh viên Khoa Luật Thương mại, cho rằng chương trình giúp em hiểu rõ hơn về cách sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn và đúng cách.

Đại diện ban tổ chức, chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Giám đốc sản phẩm cấp cao của DKT Mekong cho biết chương trình hướng đến việc trang bị cho sinh viên không chỉ kiến thức chính xác mà còn kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong các tình huống liên quan đến sức khỏe tình dục và sinh sản. Theo chị, Fiesta Tour là cầu nối giúp DKT Mekong tiếp cận gần hơn với giới trẻ, khuyến khích đối thoại cởi mở về những chủ đề từng được xem là khó nói.

Ban tổ chức Fiesta chụp ảnh cùng sinh viên Đại học Luật. Ảnh: DKT Mekong

Thời gian tới, Fiesta Tour 2025 sẽ tiếp tục đến với nhiều trường đại học khác, mở rộng mạng lưới chia sẻ kiến thức, góp phần xây dựng cộng đồng sinh viên hiểu đúng và hành động đúng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục.

Fiesta Tour là chuỗi hoạt động do DKT Mekong phối hợp cùng Tạp chí Sức Khỏe Việt triển khai, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ sức khỏe sinh sản tại Việt Nam, Campuchia và Lào. DKT Mekong hiện quản lý nhiều thương hiệu quen thuộc với người trẻ như Fiesta, OK, newChoice, hướng đến cung cấp các giải pháp an toàn, hiệu quả và phù hợp với đa dạng nhóm cộng đồng.

Thế Đan