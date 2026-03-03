FIBA xin lỗi vì gọi chiến thắng của Trung Quốc là 'lén lút'

Liên đoàn Bóng rổ Quốc tế (FIBA) phải chỉnh sửa bài đăng và ra thông cáo xin lỗi sau khi dùng từ "sneaky" để mô tả chiến thắng ngược dòng của Trung Quốc trước Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2027.

Ở trận đấu thuộc vòng loại châu Á của FIBA Basketball World Cup 2027 diễn ra tại Okinawa (Nhật Bản) hôm 28/2, Trung Quốc lội ngược dòng sau khi bị dẫn 14 điểm trong hiệp hai.

Sau đó, bài đăng của FIBA với dòng chú thích "Drama in Okinawa. China with a sneaky win over Japan" (Kịch tính tại Okinawa. Trung Quốc thắng kiểu lén lút trước Nhật Bản) lập tức châm ngòi tranh cãi.

Từ "sneaky" - mang hàm ý tiêu cực hoặc thiếu tôn trọng - khiến nhiều CĐV Trung Quốc phẫn nộ, tràn vào phần bình luận chỉ trích. Một tài khoản viết: "Bạn đang gọi ai là lén lút? Hãy xem lại chính mình". Người khác phản bác: "Đây không phải chiến thắng lén lút, Trung Quốc thắng hoàn toàn xứng đáng".

Zhao Jiwei (phía trước) và các đồng đội Trung Quốc ăn mừng sau khi thắng Nhật Bản tại Vòng loại châu Á Fiba World Cup ở Okinawa ngày 26/2/2026. Ảnh: Xinhua

Một số ý kiến còn đề cập đến các quyết định gây tranh cãi của trọng tài trong hiệp bốn, cho rằng Trung Quốc bị thổi 8 lỗi trong 5 phút cuối, trong khi Nhật Bản chỉ hai. Hậu vệ chủ lực Zhao Rui cũng phải rời sân sau khi phạm đủ 5 lỗi cá nhân.

Trước làn sóng chỉ trích, FIBA chỉnh sửa chú thích thành: "Drama in Okinawa. China turn things around in the second half and get the W against Japan" (Trung Quốc xoay chuyển tình thế trong hiệp hai và thắng Nhật Bản).

Tuy nhiên, động thái này không đủ xoa dịu dư luận. Sự việc tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm hàng đầu trên mạng xã hội Trung Quốc ngày 1/3.

Tối cùng ngày, FIBA ra thông cáo chính thức gửi tới đội tuyển quốc gia Trung Quốc, người hâm mộ và toàn thể cộng đồng bóng rổ Trung Quốc. Tổ chức này thừa nhận "ngôn ngữ sử dụng trong bài đăng về kết quả trận đấu là không phù hợp", đồng thời khẳng định chiến thắng của Trung Quốc "được tạo nên từ tài năng, nỗ lực và quyết tâm".

FIBA cho biết đã xóa hoặc chỉnh sửa toàn bộ bài đăng liên quan trên các nền tảng, đồng thời chúc Trung Quốc đạt kết quả tốt trong phần còn lại của vòng loại World Cup 2027.

FIBA đăng bài dùng từ "sneaky" để mô tả chiến thắng ngược dòng của Trung Quốc...

Rồi sau đó đăng thông điệp xin lỗi.

Vòng loại khu vực châu Á - châu Đại Dương của FIBA Basketball World Cup 2027 khởi tranh từ tháng 11/2025 và dự kiến kết thúc vào tháng 3/2027. Giải đấu sẽ xác định bảy đội giành vé dự vòng chung kết, bên cạnh suất vào thẳng của chủ nhà Qatar. Tổng cộng khu vực có tám suất tham dự World Cup.

Ở vòng một, 16 đội được chia thành bốn bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà- sân khách. Ba đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng hai. Riêng bảng có Qatar chỉ lấy hai đội đi tiếp, do đội chủ nhà đã có vé mặc định. Trung Quốc đang đứng thứ ba bảng B vòng một, đủ điều kiện vào vòng hai.

Vòng hai gồm 12 đội, chia thành hai bảng sáu đội. Các đội mang theo kết quả đối đầu với những đối thủ cùng vượt qua từ vòng một. Mỗi đội tiếp tục thi đấu lượt đi và về với ba đội còn lại trong bảng mà họ chưa chạm trán trước đó.

Kết thúc vòng hai, ba đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội xếp thứ tư có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự World Cup 2027, hoàn tất danh sách đại diện khu vực châu Á - châu Đại Dương góp mặt tại ngày hội bóng rổ thế giới do FIBA tổ chức.

Hồng Duy (theo South China Morning Post)