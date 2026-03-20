FedEx triển khai bao bì tái sử dụng cho khách hàng B2B

FedEx hợp tác Returnity triển khai giải pháp bao bì tái sử dụng cho khách hàng doanh nghiệp, hướng tới tối ưu vận hành, giảm chi phí và phát thải trong chuỗi logistics.

Trong bối cảnh ngành logistics phụ thuộc lâu năm vào thùng carton dùng một lần, FedEx cùng Returnity giới thiệu dòng bao bì vận chuyển có thể tái sử dụng, được thiết kế để tương thích với mạng lưới vận hành hiện tại.

Bao bì được thiết kế theo dạng bền, có thể gấp gọn, dễ quét mã và tháo dỡ. Ảnh: Returnity

Theo đại diện Returnity, thách thức lớn nhất là toàn bộ hệ thống logistics toàn cầu được xây dựng xoay quanh bao bì carton, khiến việc tích hợp giải pháp thay thế không dễ dàng. Do đó, hai bên đã mất nhiều năm thử nghiệm để đảm bảo sản phẩm mới đáp ứng tiêu chuẩn vận hành của FedEx.

Giải pháp hướng đến nhóm khách hàng B2B (khách hàng doanh nghiệp) tại Mỹ - phân khúc chiếm khoảng 45% doanh thu nội địa của FedEx. Bao bì được thiết kế theo dạng bền, có thể gấp gọn, phù hợp tự động hóa, dễ quét mã và tháo dỡ. Đặc biệt, người dùng không phải trả thêm phí xử lý khi triển khai.

Sản phẩm được sản xuất tại Đông Nam Á, sử dụng nhựa dạng sóng bọc vải, có thể tái sử dụng khoảng 50 lần. Sau vòng đời, doanh nghiệp có thể lựa chọn dịch vụ thu hồi và xử lý từ Returnity. Bao bì cũng có nhiều kích thước tiêu chuẩn để dễ xếp pallet hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu.

Theo hai doanh nghiệp, mô hình này phù hợp với chuỗi vận hành khép kín như vận chuyển hàng đến cửa hàng, hoàn trả hoặc điều phối tồn kho giữa các điểm bán. Nhóm bán lẻ, đặc biệt là ngành thời trang và hàng dệt may, được xác định là đối tượng phù hợp.

Kết quả thử nghiệm cho thấy việc sử dụng bao bì tái sử dụng giúp tiết kiệm thời gian thao tác, rút ngắn khoảng 30 giây cho mỗi lần mở kiện so với thùng carton. Thiết kế "mở nhanh - gấp gọn" cũng hạn chế việc dùng dao cắt, giảm rủi ro làm hư hỏng hàng hóa.

Về chi phí, Returnity cho biết một số khách hàng có thể tiết kiệm khoảng 30% khi chuyển sang sử dụng bao bì tái sử dụng, đồng thời tăng khả năng dự đoán chi phí nhờ không phụ thuộc vào biến động giá vật liệu.

Ngoài ra, FedEx ước tính giải pháp này có thể giúp giảm 64-88% lượng phát thải carbon so với bao bì dùng một lần trong điều kiện tiêu chuẩn, góp phần vào mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2040 của hãng.

Từ góc độ vận hành, FedEx cho biết đã phát triển hệ thống nhãn riêng cho loại bao bì này, thay thế nhãn dán truyền thống bằng túi chứa nhãn nhằm tránh tích tụ keo và đảm bảo mã vạch luôn hiển thị rõ trong suốt hành trình vận chuyển.

Đại diện đơn vị nhấn mạnh mục tiêu của dự án là tạo ra một loại bao bì tái sử dụng có thể vận hành tương đương thùng carton truyền thống trong toàn bộ hệ thống.

Trong thời gian tới, Returnity cho biết sẵn sàng hợp tác với các đơn vị logistics khác. Tuy nhiên, mô hình này hiện vẫn tập trung vào B2B, do khoảng cách về chi phí và hành vi người tiêu dùng khiến việc mở rộng sang thương mại điện tử còn nhiều thách thức.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)