FE Credit tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng khách hàng dịp Tết

FE Credit triển khai chuỗi hoạt động, tư vấn tài chính trên nền tảng trực tuyến và tại chợ truyền thống, đại lý xe máy ở 20 tỉnh thành, hỗ trợ người dân chuẩn bị tài chính cho dịp cuối năm.

Những ngày trước thềm Tết Bính Ngọ, FE Credit - thành viên trong hệ sinh thái VPBank đã tổ chức chuỗi sự kiện "Rước Tết đoàn viên - Tân niên như ý" tại gần 80 điểm chợ và đại lý xe máy, quán cà phê. Chương trình diễn ra đồng loạt trên nhiều địa phương như Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ... góp phần tạo không khí rộn ràng dịp cuối năm. Tại các điểm tổ chức, người dân có thể tham gia trò chơi, nhận quà Tết và được tư vấn trực tiếp về các sản phẩm tài chính phù hợp cho từng nhu cầu tiêu dùng trong giai đoạn cao điểm dịp Tết.

Chuỗi hoạt động thu hút khách hàng tới trải nghiệm. Ảnh: FE Credit

Chị Nguyễn Hồng Hạnh (45 tuổi), tiểu thương tại một chợ truyền thống ở Lâm Đồng, cho biết những ngày giáp Tết luôn là giai đoạn bận rộn nhất. Năm nay, tình hình kinh doanh khó khăn hơn, trong khi chi phí sinh hoạt và tiền hàng tăng cao. "Được tư vấn thêm các giải pháp tài chính phù hợp, tôi có thêm lựa chọn để chủ động xoay vòng chi phí trước Tết", chị Hạnh nói.

Cũng tại Đồng Nai, anh Hồ Anh Tuấn (32 tuổi), công nhân tại Biên Hòa, chia sẻ mong muốn đổi xe máy mới để về quê ăn Tết cùng gia đình. "Thu nhập năm nay không tốt nên tôi khá cân nhắc. Sau khi được nhân viên FE Credit tư vấn kế hoạch chi trả rõ ràng, tôi quyết định mua xe trả góp để kịp về quê an toàn", anh Tuấn chia sẻ.

Theo đại diện FE Credit, chuỗi hoạt động được triển khai nhằm hỗ trợ người dân hoàn thành các kế hoạch cuối năm và chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết trọn vẹn hơn, thông qua các giải pháp tài chính nhanh, dễ tiếp cận và minh bạch.

Khách hàng được tư vấn về các giải pháp tài chính phù hợp với từng nhu cầu riêng biệt. Ảnh: FE Credit

Bên cạnh các sự kiện trực tiếp, doanh nghiệp còn mở rộng tiếp cận khách hàng qua chuỗi mega livestream. Thông qua hình thức này, người dân được giới thiệu chi tiết về các sản phẩm tài chính phục vụ nhu cầu Tết như vay tiền mặt linh hoạt, mua xe máy trả góp, cùng FE Online 2.0 - ứng dụng cho phép đăng ký và quản lý khoản vay trực tuyến. Các buổi phát sóng được thiết kế theo phong cách gần gũi, kết hợp tư vấn, trò chơi tương tác và quà tặng, gia tăng kết nối giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và tìm hiểu các giải pháp tài chính, trong bối cảnh nhiều người bận rộn với công việc cuối năm.

Thông qua sóng livestream, đông đảo khách hàng có thể tìm hiểu các giải pháp tài chính và tham gia những trò chơi thú vị. Ảnh: FE Credit

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình "Rước Tết đoàn viên - Tân niên như ý", khách hàng có cơ hội nhận quà tặng gồm: voucher mua vàng trị giá 160 triệu đồng, xe máy điện VinFast Vento Neo 2025, xe máy điện Honda ICON e 2025, tài khoản Ü by VPBank hoặc e-voucher Urbox với giá trị từ 500 nghìn đồng đến 10 triệu đồng. Ưu đãi kéo dài từ 1/1 đến 15/3, với gần 3.000 phần quà, tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Theo FE Credit, việc kết hợp giữa hoạt động trực tiếp tại địa phương và nền tảng trực tuyến nhằm giúp các giải pháp tài chính tiếp cận hiệu quả hơn với người dân. Qua đó, khách hàng có thêm lựa chọn để chủ động chi tiêu, chuẩn bị cho một mùa Tết đủ đầy và thuận tiện hơn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức.

Đại diện FE Credit cho biết, thông qua chuỗi sự kiện và ưu đãi xuyên suốt dịp Tết, doanh nghiệp kỳ vọng có thể đồng hành cùng người dân trong hành trình đón Tết Bính Ngọ đủ đầy về vật chất và trọn vẹn về tinh thần, sẵn sàng cho một năm mới nhiều hy vọng.

