FBI truy nã tội phạm ma túy gốc Việt sát hại hai đồng hương

FBI treo thưởng một triệu USD khi truy nã Trung Duc Lu với cáo buộc tra tấn, giết hại hai anh em gốc Việt tại Philadelphia.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 11/3 xếp Trung Duc Lu vào danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất và nâng mức thưởng cho thông tin dẫn tới việc bắt Lu lên một triệu USD.

Người đàn ông khoảng 46 tuổi này từ Việt Nam sang Mỹ khi còn thiếu niên. Có thời điểm Lu sinh sống tại Queens, New York, và bị nghi là thành viên băng nhóm "Born to Kill", còn được gọi là BTK hay Canal Boys.

Lu bị truy nã với cáo buộc liên quan đến vụ bắt cóc, tra tấn, giết hại hai anh em gốc Việt tại Philadelphia là Vu Huynh, 31 tuổi và Viet Huynh, 28 tuổi vào tháng 8/2014. Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy trên sông Schuylkill trong tình trạng bị trói, đâm nhiều nhát, bị buộc vào xô xi măng.

Công tố viên cho rằng Lu được băng đảng ở New York điều đến Philadelphia để đòi khoản nợ ma túy 100.000 USD trước khi gây án. "Đây là những kẻ cực kỳ tàn độc. Mức độ hung ác của thảm án vượt xa những gì đơn vị khám nghiệm hiện trường của chúng tôi thường gặp", John Taggert, cựu điều tra viên hiện trường, kể lại.

Chân dung và hình xăm lớn phía sau lưng của Trung Duc Lu. Ảnh: ABC News

Trong họp báo ngày 11/3, công tố viên liên bang David Metcalf cho biết nhiều đồng phạm của Trung Duc Lu đã bị bắt, truy tố và kết tội. Trong số này có Tam Le, bị tuyên án tử hình, song đã chết trong tù hồi năm 2025.

Lu bị truy tố vắng mặt vào năm 2019, sau khi lệnh bắt được ban hành. FBI tin rằng Lu đã trốn khỏi Mỹ.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung truy lùng người đàn ông này, với mọi nguồn lực có sẵn ở trong và ngoài nước", Wayne Jacobs, lãnh đạo văn phòng FBI tại Philadelphia, nói trong họp báo.

Theo lệnh truy nã của FBI, Lu còn sử dụng nhiều tên gọi khác như Phong Le, Tuan Hoang, Brendan Lu, Calvin Lu, "B". Lu nói được tiếng Anh và tiếng Việt, nghề nghiệp được ghi nhận là thợ làm móng.

Nghi phạm cũng có nhiều hình xăm dễ nhận diện, trong đó có hình xăm rồng và dòng "Asian Pride" ở trên lưng, kèm hình xăm rồng, hổ ở hai cánh tay. Lu cao khoảng 1,7 m, nặng khoảng 63 kg.

Lệnh truy nã Trung Duc Lu của FBI. Ảnh: FBI

Đức Trung (Theo CBS News, ABC News, AP)