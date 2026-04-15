Fastech Asia được FIFA cấp phép ra mắt bộ sưu tập World Cup 2026

Công ty TNHH Fastech Asia, đơn vị chủ quản của Coolmate, được cấp phép ra mắt loạt sản phẩm chất lượng mang dấu ấn FIFA World Cup 2026 cho người hâm mộ Việt Nam.

Với bộ sưu tập này, Coolmate đặt mục tiêu tiếp tục mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến liền mạch và dịch vụ khách hàng tận tâm, mang đến tay người hâm mộ trên toàn quốc với sản phẩm chất lượng cao. Bộ sưu tập dự kiến ra mắt trong tháng 4, được cấp phép bởi FIFA, gồm nhiều thiết kế đa dạng dành cả cho người hâm mộ bóng đá và nhu cầu mặc hàng ngày.

Sản phẩm trong bộ sưu tập mang dấu ấn FIFA World Cup 2026 của Coolmate. Ảnh: Coolmate

Áo thun Coolmate được làm từ chất liệu thoáng khí, nhẹ, thấm hút mồ hôi, phong dáng thoải mái. Thiết kế bao gồm đồ họa theo chủ đề các đội tuyển, biểu tượng giải đấu và hình minh họa (artwork) giới hạn FIFA World Cup 2026, sử dụng công nghệ in kỹ thuật số độ chính xác cao, giúp màu sắc bền theo thời gian.

Coolmate dùng chất liệu nhẹ, nhanh khô cho dòng quần thể thao, mang lại sự thoải mái cho hoạt động luyện tập, sinh hoạt hằng ngày. Mỗi sản phẩm được điểm xuyết logo chính thức của FIFA và các đường cắt may tinh gọn, cân bằng giữa hiệu năng và tính thẩm mỹ.

Coolmate cung cấp đa dạng dòng sản phẩm trong bộ sưu tập này. Ảnh: Coolmate

Bộ sưu tập còn có tất thể thao đệm êm, mũ lưỡi trai và khăn choàng nhẹ, mềm với họa tiết FIFA World Cup 2026 cùng nhiều motif lấy cảm hứng từ các quốc gia. Tất cả đều được thiết kế theo tiêu chí bền bỉ, thoải mái.

Ngoài ra, Coolmate giới thiệu túi tote làm từ vải canvas với đường may gia cố, có đồ họa lấy cảm hứng từ các thành phố đăng cai. Đây vừa là vật phẩm sưu tầm, vừa là phụ kiện tiện dụng hằng ngày.

Loạt sản phẩm theo đội bóng trong bộ sưu tập. Ảnh: Coolmate

"Để đảm bảo chất lượng, tất cả sản phẩm đều sử dụng chất liệu cao cấp, gia công tỉ mỉ cùng các kỹ thuật in tiên tiến như in phủ dày (high-density) và xử lý chống phai màu. Mỗi sản phẩm đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn cấp phép toàn cầu của FIFA", đại diện thương hiệu nói.

Song song với các kênh trực tuyến, Coolmate phân phối bộ sưu tập FIFA World Cup 2026 tại hệ thống cửa hàng bán lẻ nhằm giúp người hâm mộ trên toàn quốc dễ dàng tham quan, thử sản phẩm và chọn mua.

Nhật Lệ