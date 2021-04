FAO: Giá lương thực toàn cầu tăng tháng thứ mười liên tiếp

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết giá thực phẩm toàn cầu tăng trong tháng 3, đánh dấu mức tăng 10 tháng liên tiếp.

Chỉ số giá lương thực của FAO (theo dõi thay đổi giá cả hàng tháng của 5 loại thực phẩm chính trên thị trường quốc tế: ngũ cốc, thịt, sữa, dầu thực vật và đường) đạt trung bình 118,5 điểm trong tháng 3, cao hơn 2,1% so với tháng trước và đạt mức cao nhất kể từ tháng 6/2014.

Nguyên nhân chủ yếu là chỉ số giá dầu thực vật tăng 8% so với tháng trước, đạt mức cao nhất trong gần 10 năm. Chỉ số giá sữa cũng tăng 3,9%, trong đó, giá bơ tăng do nguồn cung tại châu Âu bị thắt chặt cùng với dự đoán khu vực thực phẩm, dịch vụ phục hồi. Giá sữa bột cũng bật tăng do sản lượng giảm ở châu Đại Dương và khan hiếm container vận chuyển ở châu Âu, Bắc Mỹ. Mặt hàng này đang được tăng nhập khẩu từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

Chỉ số giá thịt cũng tăng 2,3% so với tháng trước do Trung Quốc tăng nhập khẩu và doanh số bán hàng ở châu Âu cải thiện trước thềm lễ Phục sinh.

Ngược lại, chỉ số giá ngũ cốc giảm 1,8% nhưng vẫn cao hơn 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá lúa mì xuất khẩu giảm nhiều nhất, phản ánh nguồn cung nói chung tốt và triển vọng sản xuất thuận lợi cho niên vụ 2021. Giá ngô và gạo cũng giảm trong khi giá cao lương tăng.

Chỉ số giá đường giảm 4% nhưng vẫn cao hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào triển vọng xuất khẩu lớn từ Ấn Độ.

FAO dự kiến sản lượng ngũ cốc thế giới năm 2021 sẽ tăng năm thứ ba liên tiếp, đồng thời nâng mức dự báo sơ bộ về sản lượng lúa mì toàn cầu do điều kiện trồng trọt tốt hơn dự báo ở một số quốc gia. Sản lượng này khả năng đạt đến mức cao mới là 785 triệu tấn trong năm nay, tăng 1,4% so với năm ngoái.

Sản lượng trên mức trung bình cũng được kỳ vọng đối với ngô, với mùa thu hoạch kỷ lục ở Brazil và đạt mức cao nhất trong nhiều năm ở Nam Phi.

Trong niên vụ 2020-2021, việc sử dụng ngũ cốc toàn cầu được dự báo là 777 triệu tấn, cao hơn 2,4% so với niên vụ trước. Nguyên nhân phần lớn là ước tính cao hơn về sử dụng lúa mì và lúa mạch ở Trung Quốc, nơi ngành chăn nuôi đang phục hồi sau dịch tả lợn châu Phi.

Dự trữ ngũ cốc thế giới cuối năm nay dự kiến giảm 1,7% so với mức đầu vụ, còn 808 triệu tấn. Kết hợp với các dự báo về tiêu thụ, tỷ lệ dự trữ ngũ cốc toàn cầu cho niên vụ 2020-2021 sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm ở mức 28,4%.

FAO cũng nâng dự báo về giao dịch thương mại ngũ cốc thế giới trong niên vụ này lên 466 triệu tấn, tăng 5,8% so với niên vụ trước. Còn với gạo, tổ chức này dự báo thương mại toàn cầu tăng 6%.

Đức Minh