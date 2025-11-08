Fan G-DRAGON góp 400 triệu đồng làm góc chụp ảnh đón thần tượng

Trước khi concert chính thức diễn ra, hàng nghìn fan đã tới Vincom Mega Mall Ocean City để chụp ảnh với booth do cộng đồng G-DRAGON Vietnam Fanpage đứng ra chuẩn bị. Theo công bố trên fanpage, các bạn đã nhận được hơn 383 triệu đồng để làm banner treo tại khu shophouse Vinhome Ocean Park 3, đèn led ngoài trời ở Hà Nội, TP HCM, trang trí thuyền nhỏ chở khách…
Trước khi concert chính thức diễn ra, hàng nghìn fan đã tới Vincom Mega Mall Ocean City để chụp ảnh với booth do cộng đồng G-DRAGON Vietnam Fanpage đứng ra chuẩn bị. Theo công bố trên fanpage, các bạn đã nhận được hơn 383 triệu đồng để làm banner treo tại khu shophouse Vinhome Ocean Park 3, đèn led ngoài trời ở Hà Nội, TP HCM, trang trí thuyền nhỏ chở khách…
Các bạn xếp thành hàng dài cùng nhau chờ đến lượt và cùng hát theo nhạc của thần tượng vang lên tại khu vực. Hồng Nhung (Hà Nội) kể lại, bạn đã chờ 1,5 tiếng để được chụp ảnh làm kỷ niệm.
Các bạn xếp thành hàng dài cùng nhau chờ đến lượt và cùng hát theo nhạc của thần tượng vang lên tại khu vực. Hồng Nhung (Hà Nội) kể lại, bạn đã chờ 1,5 tiếng để được chụp ảnh làm kỷ niệm.
Khu booth có riêng máy chụp ảnh lấy ngay cho người hâm mộ có thể đăng check-in trước đêm diễn.
Khu booth có riêng máy chụp ảnh lấy ngay cho người hâm mộ có thể đăng check-in trước đêm diễn.
G-DRAGON Vietnam Fanpage đã chuẩn bị hai khu chụp ảnh theo hai phong cách. Người hâm mộ có thể trải nghiệm trọn vẹn từng chủ đề cùng hình ảnh của thần tượng.
G-DRAGON Vietnam Fanpage đã chuẩn bị hai khu chụp ảnh theo hai phong cách. Người hâm mộ có thể trải nghiệm trọn vẹn từng chủ đề cùng hình ảnh của thần tượng.
Các bạn trẻ lên đồ cá tính, trang điểm kỹ lưỡng trong nhiều tiếng đồng hồ để có ảnh đẹp mang về.
Các bạn trẻ lên đồ cá tính, trang điểm kỹ lưỡng trong nhiều tiếng đồng hồ để có ảnh đẹp mang về.
Bên trong khu vực booth lấy tông đỏ chủ đạo, màu sắc biểu trưng cho phong cách mạnh mẽ, cá tính của nam ca sĩ. Không gian được thiết kế như một phòng triển lãm thu nhỏ, với nhiều bức ảnh của G-Dragon trên tường, ghi lại các khoảnh khắc biểu diễn ấn tượng.
Bên trong khu vực booth lấy tông đỏ chủ đạo, màu sắc biểu trưng cho phong cách mạnh mẽ, cá tính của nam ca sĩ. Không gian được thiết kế như một phòng triển lãm thu nhỏ, với nhiều bức ảnh của G-Dragon trên tường, ghi lại các khoảnh khắc biểu diễn ấn tượng.
Người hâm mộ thường diện áo blazer dáng rộng, quàng khăn đầu, cầm lightstick hình vương miện, biểu tượng của cộng đồng VIP (fan Big Bang). Khung hình là tấm voan cưới trắng dài phủ xuống sàn, gợi liên tưởng đến concept "cô dâu - chú rể" từng được G-DRAGON thể hiện trong các sân khấu và bộ ảnh nghệ thuật.
Người hâm mộ thường diện áo blazer dáng rộng, quàng khăn đầu, cầm lightstick hình vương miện, biểu tượng của cộng đồng VIP (fan Big Bang). Khung hình là tấm voan cưới trắng dài phủ xuống sàn, gợi liên tưởng đến concept "cô dâu - chú rể" từng được G-DRAGON thể hiện trong các sân khấu và bộ ảnh nghệ thuật.
Khu vực photobooth trở thành nơi để người hâm mộ khắp cả nước và quốc tế gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ về niềm đam mê chung.
Khu vực photobooth trở thành nơi để người hâm mộ khắp cả nước và quốc tế gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ về niềm đam mê chung.
Với những người hâm mộ thích phong cách đáng yêu, các bạn chọn khu vực backdrop có hình chibi của G-DRAGON.
Với những người hâm mộ thích phong cách đáng yêu, các bạn chọn khu vực backdrop có hình chibi của G-DRAGON.
Khu vực chụp ảnh ngập tràn các biểu tượng liên quan đến G-DRAGON cho fan check-in.
G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, do 8Wonder là đơn vị tổ chức, sẽ diễn ra trong hai ngày 8-9/11. Trước đó, toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên được "quét sạch" trong chưa đầy 30 phút mở bán. Ngày 7/11, ban tổ chức mở bán vé bổ sung, theo đó, các hạng vé cao nhất cũng "cháy" trong vài phút. Các hạng vé này có nhiều quyền lợi độc quyền như xem tổng duyệt (soundcheck) và tạm biệt nghệ sĩ sau khi concert kết thúc (send-off).
Hai đêm concert liên tiếp của G-DRAGON tại Việt Nam được dự báo thu hút hàng trăm nghìn khán giả cùng làn sóng du khách quốc tế đổ về, biến Hà Nội thành tâm điểm giải trí châu Á trong mùa lễ hội cuối năm, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ giải trí toàn cầu - điểm đến của những concert đình đám.
Khu vực chụp ảnh ngập tràn các biểu tượng liên quan đến G-DRAGON cho fan check-in.
G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, do 8Wonder là đơn vị tổ chức, sẽ diễn ra trong hai ngày 8-9/11. Trước đó, toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên được "quét sạch" trong chưa đầy 30 phút mở bán. Ngày 7/11, ban tổ chức mở bán vé bổ sung, theo đó, các hạng vé cao nhất cũng "cháy" trong vài phút. Các hạng vé này có nhiều quyền lợi độc quyền như xem tổng duyệt (soundcheck) và tạm biệt nghệ sĩ sau khi concert kết thúc (send-off).
Hai đêm concert liên tiếp của G-DRAGON tại Việt Nam được dự báo thu hút hàng trăm nghìn khán giả cùng làn sóng du khách quốc tế đổ về, biến Hà Nội thành tâm điểm giải trí châu Á trong mùa lễ hội cuối năm, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ giải trí toàn cầu - điểm đến của những concert đình đám.
Nhật Lệ
Ảnh: Tùng Đinh