Fan đội mưa, thức cả đêm chờ 'Anh trai say hi'

Hà NộiHàng trăm fan bất chấp mưa nắng, chờ một ngày để có vị trí đẹp xem concert "Anh trai say hi" sẽ diễn ở sân vận động Mỹ Đình, tối 10/5.

Fan đội mưa, thức cả đêm chờ xem 'Anh trai say hi'

Anh trai say hi là chương trình tìm kiếm nhóm nhạc theo phong cách truyền hình thực tế, MC Trấn Thành dẫn dắt, gây chú ý khán giả từ năm ngoái. Sự kiện tối 10/5 là concert cuối cùng của mùa một.

Ở sân chơi này, các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show có hơn 50 ca khúc mới của JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định. 14 tập đạt hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng, với hàng loạt tiết mục đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok. Hiếu Thứ Hai là quán quân, trở thành lãnh đạo Best Five - nhóm nhạc gồm top 5 thí sinh dẫn đầu show.

Sau chương trình, nhà sản xuất tổ chức ba đêm nhạc ở TP HCM và hai đêm ở Hà Nội. Trong đó, hai buổi diễn ở Sân vận động Mỹ Đình hút vài chục nghìn người. Đa số khán giả cho biết yêu thích show vì âm nhạc tươi mới, dàn nghệ sĩ trẻ trung, lôi cuốn. Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn Xuân Bắc từng khen các nghệ sĩ Anh trai say hi tài năng, "thổi luồng gió mới cho làng nhạc".

Dù được đánh giá thành công nhiều mặt, giai đoạn đầu chương trình từng vướng nhiều ồn ào trong khâu tổ chức, như vấp ý kiến khán giả về trình diễn "gợi dục", nhái vũ đạo, phát ngôn thiếu chuẩn mực của rapper.

Lộc Chung - Hà Thu