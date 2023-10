Facebook, Tiktok, Goolge gỡ hàng chục nghìn quảng cáo sai, tin giả

Facebook, Google, Tiktok, Netflix đã gỡ hàng chục nghìn nội dung xấu, tin sai sự thật, quảng cáo phản cảm theo yêu cầu của Bộ Thông tin & Truyền thông.

Báo cáo việc quản lý các nền tảng xuyên biên giới, nhất là mạng xã hội, thay mặt Chính phủ gửi Quốc hội, Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, cho biết cơ quan này thường xuyên rà quét, phát hiện và ngăn chặn, gỡ bỏ hàng chục nghìn thông tin vi phạm. Các thông tin này chủ yếu là tin giả, nói xấu, bôi nhọ uy tín, danh dự, nhân phẩm các tổ chức, cá nhân, quảng cáo sai.

Theo quy định, các tài khoản đã được xác thực (tên thật, số điện thoại) mới được đăng bài, bình luận, livestream. Chủ mạng xã hội chịu trách nhiệm về xác thực người dùng, quản lý nội dung livestream, và có trách nhiệm gỡ bỏ nội dung vi phạm trong 24 giờ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Bộ Thông tin & Truyền thông cũng đấu tranh, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới, như Facebook, Google, Tiktok, Apple, Netflix ngăn chặn, gỡ bỏ những nội dung xấu, tin sai sự thật, quảng cáo sai, phản cảm.

Kết quả, các nền tảng này đã phải gỡ bỏ, ngăn chặn hàng chục nghìn nội dung vi phạm, gỡ các hội, nhóm (group) có nội dung không lành mạnh, độc hại với trẻ em.

Nửa đầu năm nay, Facebook chặn, gỡ bỏ hơn 2.265 bài viết đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, các thương hiệu, cá nhân, tổ chức. Nền tảng này cũng gỡ bỏ 3 tài khoản mạo danh, khóa 8 tài khoản thường xuyên đăng tải tin giả và gỡ 30 trang quảng cáo, mua bán hóa đơn.

Google gỡ 4.910 video vi phạm trên Youtube; chặn 2 kênh YouTube phản động, không được truy cập từ Việt Nam, là Kênh nóng TV và Chính sự TV.

TikTok cũng gỡ 397 link vi phạm, đăng tải thông tin sai sự thật, trong đó, có 139 tài khoản thường xuyên đăng tải nội dung chống phá.

Tuy vậy, vẫn còn loạt khó khăn trong quản lý các nền tảng xuyên biên giới được lãnh đạo Bộ Thông tin & Truyền thông nêu. Chẳng hạn, nhiều dịch vụ mới phát sinh trên mạng, như livestream trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, có nội dung phát tán nhanh, trong khi việc yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ theo quy trình mất nhiều thời gian.

Một số doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới chưa tuân thủ pháp luật Việt Nam. Họ tìm cách né tránh, lấy lý do không có văn phòng đại diện tại Việt Nam, tự do ngôn luận, tự do Internet để tìm cách tránh việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính phủ cho biết yêu cầu Bộ Thông tin & Truyền thông hoàn thiện dự thảo nghị định mới để siết chặt quản lý các nền tảng xuyên biên giới.

Trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, theo Chính phủ, về kỹ thuật, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai hệ thống cảnh báo, ngăn chặn tên miền độc hại quốc gia để người dân không bị lừa truy cập vào các website lừa đảo.

Chính phủ cho biết, cơ quan quản lý sẽ tăng quản lý thông tin trên môi trường mạng, nhất là trên các nền tảng xuyên biên giới, duy trì tỷ lệ ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung xấu độc ở mức cao (93%); đấu tranh để khóa các tài khoản, hội nhóm, trang, kênh nội dung vi phạm trên nền tảng xuyên biên giới. Nền tảng xuyên biên giới chưa có văn phòng tại Việt Nam cũng sẽ được thí điểm giám sát.

Công tác đào tạo, phát triển nhân lực an toàn thông tin mạng cũng sẽ được chú trọng đào tạo. Hàng năm, có khoảng 2.000 kỹ sư an toàn thông tin mạng tốt nghiệp và khoảng 6.000 lượt cán bộ kỹ thuật của cơ quan nhà nước được đào tạo, tập huấn về an toàn thông tin, theo báo cáo của Chính phủ.

Đến hết tháng 8, cơ quan quản lý ngăn chặn 7.428 web, blog vi phạm, trong đó có 2.245 website lừa đảo; bảo vệ 9,6 triệu người dân không truy cập vào các website lừa đảo.

Anh Minh