F1H2O Bình Định về nhất cuộc đua phân hạng Grand Prix of Indonesia

IndonesiaTay đua Jonas Andersson của F1H2O Bình Định - Việt Nam về nhất trong phần đua phân hạng của giải đua thuyền máy công thức 1 UIM F1H2O - Pertamina Grand Prix Of Indonesia, hôm qua (1/3).

Jonas Andersson điều khiển con thuyền máy Việt Nam Team số 1. Giữ vững phong độ của đương kim vô địch mùa giải 2023, anh đạt thành tích cho các vòng đua là: 1 phút 05,152 giây - 1 phút 03,810 giây và 1 phút 02,662 giây. Do đó, anh sẽ giành vị trí xuất phát đầu tiên ở ngày đua quyết định (3/3).

Chiếc thuyền của Jonas Andersson trên đường đua Pertamina Grand Prix Of Indonesia. Ảnh: F1H2O

Trong khi đó, vận động viên thứ 2 của đội F1H2O Bình Định (lái thuyền mang số hiệu Việt Nam Team số 2) là Stephan Arand về thứ 4 với tổng số thời gian lần lượt là: 1 phút 06,982 giây, 1 phút 04,611 giây và 1 phút 03,637 giây. Đây cũng là lần đầu tiên anh thi đấu tại hạng F1 - hạng cao nhất của các giải đua thuyền máy.

Nhờ thành tích của cả hai vận động viên này, F1H2O Bình Định đang dẫn đầu bảng phân hạng Pertamina Grand Prix Of Indonesia trong lần đầu tiên tham dự UIM F1H2O.

F1H2O Bình Định là đại diện duy nhất của Việt Nam tại cuộc đua thuyền máy công thức 1 năm nay. Đội tranh tài với 8 đội quốc tế khác là CTIC China Team (Trung Quốc), Stromoy Racing (Na Uy); F1 Atlantic (Bồ Đào Nha); Maverick Racing (Pháp); Team Abu Dhabi (U.A.E); Sharjah Team (U.A.E); Victory Team (U.A.E); The Red Devil-SMC F1 Team (Phần Lan).

Toàn cảnh khu vực làm việc của 9 đội đua. Ảnh: F1H2O Bình Định

Toàn đội F1H2O Bình Định - Việt Nam, bao gồm các thành viên chuyên gia kỹ thuật, cùng hai tay đua Jonas Andersson và Stephan Arand đều quyết tâm cho mỗi chặng đua Grand Prix of Indonesia. Lá cờ Việt Nam được in nổi bật trên chiếc thuyền máy công thức 1 có tốc độ từ 200-250 km/h góp phần khích lệ tinh thần toàn đội trong mỗi trận đấu. Khu vực thi đấu của toàn đội tại Toba (hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á nằm ở phía Bắc của đảo Sumatra) cũng nổi bật với một gam màu đỏ, in dòng chữ Việt Nam, mang lại khí thế cho các thành viên.

Lá cờ Việt Nam được in nổi bật trên chiếc thuyền máy công thức 1. Ảnh: F1H2O Bình Định

Đội trưởng Jonas Andersson chia sẻ anh và Stephan Arand đều đặt kỳ vọng cao cho bản thân và sẽ làm mọi thứ để có thể chiến thắng ở mỗi chặng đua. Anh tin rằng đây chỉ là sự khởi đầu mới, F1H2O Bình Định có thể thành công không chỉ ở thời điểm này mà cả trong tương lai, khi có sự tham gia của các tay đua người Việt.

Jonas Andersson là tay đua kỳ cựu người Thụy Điển còn Stephan Arand là vận động viên trẻ tuổi người Estonia. Stephan Arand đã giành nhiều thành tích như Vô địch thế giới F4 2017; Vô địch châu Âu F4 2018; Vô địch thế giới F2 2022... Năm 2023, Arand được lên hạng F1H2O và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba chung cuộc. Lần đầu tham gia thi đấu cùng Jonas trong màu cờ sắc áo Việt Nam, Stephan cho biết rất tự hào và bản thân còn phải học hỏi nhiều từ đội trưởng của mình.

Jonas (phải) và Arand (trái) đang thảo luận với kỹ sư phụ trách thuyền. Ảnh: F1H2O Bình Định

Pertamina Grand Prix Of Indonesia diễn ra từ ngày 1-3/3 là vòng mở màn của UIM F1H2O 2024, cũng là cuộc đua thứ 300 trong lịch sử của giải đua thuyền máy hàng đầu thế giới do Liên đoàn đua thuyền máy quốc tế (UIM) và H2O Racing tổ chức. Qua 30 năm, giải đua đã ghé thăm các nước như ở Hungary, xứ Wales, Malaysia, Phần Lan, Thái Lan, Đức, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, Áo, Pháp và các nước Trung Đông...

Việt Nam sẽ là quốc gia thứ 31 giải đua này ghé chân vào ngày 29-31/3 tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Grand Prix of Binh Dinh - Vietnam cũng là chặng thứ hai của mùa giải vô địch năm nay. Sau chặng đua tại Bình Định sẽ còn một số chặng khác như: Grand Prix Of Italy (14/6-16/6); Grand Prix Of Albania (5/7-7/7); Grand Prix Of China (20/9-22/9 và 27/9-2/10) và Grand Prix Of Sharjah (dự kiến vào tháng 12/2024). Theo thể thức thi đấu của F1H2O, các đội đua sẽ hoàn thành các chặng đua, và cộng dồn thời gian thi đấu ở các chặng để tìm ra nhà vô địch mùa giải.

Tùng Anh