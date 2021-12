F0 không được cấp thuốc

Hà NộiHai vợ chồng bà Hoa, 62 tuổi, là F0, điều trị tại khu cách ly song không được cấp phát thuốc, chỉ có gói thuốc tự chuẩn bị như hạ sốt, vitamin...

Gia đình bà Hoa tiếp xúc với F0 hôm 9/12, về nhà ho, sốt, sổ mũi, ba ngày sau cả hai test nhanh dương tính. Bà thông báo với y tế phường, được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Ngày 15/12, cấp cứu 115 đưa hai vợ chồng đi cách ly tại cơ sở cách ly quận Thanh Xuân.

Chị Lan, con gái bà Hoa, cho biết bố mẹ vào khu cách ly không được cấp phát thuốc mà chỉ theo dõi sức khỏe thông thường mỗi ngày. May thay, chị đã nghĩ đến tình huống này nên chuẩn bị trước một số loại thuốc như hạ sốt, vitamin... cho bố mẹ mang theo đề phòng. "Mình thấy thông báo F0 được phát túi thuốc A tại nhà nhưng bố mẹ vào viện cũng không có thuốc gì. Hy vọng F0 sớm được phát thuốc, nhất là thuốc kháng virus để chăm sóc sức khỏe tại nhà, phòng trường hợp quá tải không được vào viện", chị Lan nói.

Anh Huy, tổ trưởng tổ Covid-19 một chung cư ở khu vực Nam Từ Liêm, cho biết F0 có triệu chứng gì thì tự uống thuốc chứ không nhận được thuốc từ y tế. Hiện, thuốc có vitamin C, oresol, kháng sinh... đều do người dân tự chuẩn bị. Trong quá trình cách ly, F0 nào bị sốt thì uống hạ sốt, bị ho thì uống thuốc ho, viêm họng uống kháng sinh. Cả chung cư hiện có 9 F0, sức khỏe đều ổn định.

Anh Duy, ở Trung Phụng, Đống Đa cũng không liên hệ được y tế phường. Gia đình anh có 5 F0 song không được cấp phát thuốc. Hơn 10 ngày tự cách ly tại nhà, anh test kết quả âm tính, chủ yếu là tự bổ sung dinh dưỡng và giữ tinh thần thoải mái.

Gần đây, nhiều F0 tại Hà Nội không có thuốc điều trị tại nhà, kể cả F0 đi điều trị tại khu cách ly. Một số tìm cách liên hệ với y tế phường để hỗ trợ và hướng dẫn cách ly nhưng không có phản hồi. Có gia đình đăng đơn "cầu cứu" trên mạng xã hội vì lo lắng sức khỏe gia đình.

Theo Sở Y tế, đến 16/12, thành phố có 10.828 ca bệnh đang được điều trị, trong đó 1.865 người đang cách ly điều trị tại nhà. Ông Vũ Cao Cương (Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội), cho biết việc cấp thuốc cho các trường hợp mắc và được theo dõi quản lý tại nhà là do Trạm Y tế xã phường thị trấn hoặc có thể do Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà (do chính quyền địa phương thành lập) cấp phát. Hiện nay các thuốc trên không phải trả phí nhưng việc cấp phát thuốc phải đúng theo quy định như trên, người bệnh có thể liên hệ với Trạm Y tế để được hướng dẫn cụ thể.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, nhìn nhận do F0 tăng nhanh, nhiều xã, phường đang thiếu nhân lực y tế, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế thiếu thốn, xuống cấp. Các lực lượng y tế đang tập trung xử lý khối lượng công việc lớn nên đôi khi chậm trễ.

Ví dụ như quận Hoàng Mai, một trong những địa bàn có số F0 cao nhất tại Hà Nội hiện nay, cũng là một trong những quận có số F0 tại nhà cao. Theo thống kê Sở Y tế, từ ngày 11/10 đến hết ngày 17/12, quận ghi nhận 1.652 ca.

Ông Lê Đức Thọ (Giám đốc Trung tâm Y tế quận) cho biết quận có gần 400 F0 đã, đang điều trị tại nhà. Khi ghi nhận ca dương tính, y tế cơ sở phân loại F0 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó những trường hợp từ 3 tuổi đến dưới 50 tuổi, sức khỏe tốt, không có bệnh nền (xếp ở tầng 1 trong tháp điều trị) được cách ly tại nhà. Cán bộ y tế sẽ hướng dẫn F0 cách theo dõi, bảo vệ sức khỏe, cách sử dụng thuốc và các biện pháp tránh lây lan dịch ra cộng đồng.

Đại diện Trạm Y tế phường Định Công, quận Hoàng Mai, cho biết F0 tại nhà được cấp phát gói thuốc A (vitamin, thuốc hạ sốt), kết nối mạng để báo cáo tình hình sức khỏe, nhiệt độ, chỉ số oxy trong máu SpO2, triệu chứng.... một ngày hai lần. Điện thoại của nhân viên trạm y tế mở 24/24 để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ từ bệnh nhân.

Nhân viên y tế trên đường đến nhà một gia đình F0 đang cách ly điều trị tại Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Liên

Một số quận huyện khác tại Hà Nội triển khai thí điểm hoặc chưa triển khai điều trị F0 nhẹ tại nhà, do y tế cơ sở vẫn đáp ứng đủ số giường bệnh. Tại quận Hà Đông, ông Trương Kỳ Phong (Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hà Đông) cho biết quận đang điều trị tại nhà cho khoảng 12 F0 nhẹ, hầu hết không triệu chứng. Các F0 được phát túi thuốc A, do trung tâm y tế chuẩn bị, như vitamin, thuốc bổ, thuốc hạ sốt, tăng đề kháng...

Huyện Quốc Oai, ông Hoàng Minh Tưởng, Trưởng phòng y tế, cho biết chỉ có hai trưởng hợp F0 là hai em nhỏ bị thiểu năng ở xã Phú Cát, không thể tự chăm sóc bản thân nên được huyện cho cách ly điều trị tại nhà. Số còn lại F0 nhẹ vẫn đưa vào cơ sở thu dung của huyện, theo dõi hàng ngày, nếu có triệu chứng sẽ được trạm y tế cho sử dụng thuốc. Cơ sở thu dung huyện công suất 300 giường bệnh, hiện mới chỉ tiếp nhận gần 100 bệnh nhân.

Tại quận Bắc Từ Liêm, ông Lưu Ngọc Hà (Chủ tịch UBND quận) cho biết có 41 trường hợp F0 nhẹ điều trị tại nhà, được cấp phát thuốc gói A. Quận cũng đã triển khai mô hình chăm sóc y tế tại nhà cho F0, F1, chuẩn bị xe máy và tủ thuốc lưu động. Mỗi phường huy động từ 3 đến 5 xe máy và lực lượng y tế lưu động xuống tận nhà thăm khám, lấy mẫu xét nghiệm và tư vấn cho người bệnh. Ngoài ra, phường thiết lập khu thu dung điều trị F0 nhẹ, công suất 300 chỗ, đang tiếp nhận 230 bệnh nhân.

Hiện, Sở Y tế Hà Nội triển khai cấp 6.000 túi thuốc A (bao gồm thuốc hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng) cho 30 quận/huyện/thị xã, mỗi nơi 200 túi để điều trị và chăm sóc F0 tại nhà. Ngoài ra, Hà Nội sẽ cấp phát sử dụng thuốc kháng virus molnupiravir (túi thuốc C) có kiểm soát cho F0 nhẹ tại cộng đồng, bệnh viện, trạm y tế cố định và lưu động, cơ sở thu dung. Song đến nay mới ban hành quy trình tham gia sử dụng thuốc, chưa rõ số lượng thuốc molnupiravir được cấp phát đợt này.

Sở Y tế Hà Nội cũng chưa có thông báo về việc triển khai cấp phát gói thuốc B. Các chuyên gia y tế cho rằng không nên lạm dụng thuốc nếu không có chỉ định. Một số loại như paracetamol nếu không có triệu chứng sốt thì không dùng. Nhóm thuốc kháng viêm và chống đông (túi B) cũng vậy, không dùng khi chưa có biểu hiện suy hô hấp.

Theo Sở Y tế, ngoài số bệnh nhân điều trị tại nhà, Hà Nội còn 2.271 F0 điều trị tại 31 bệnh viện; 4 cơ sở thu dung và các trạm y tế lưu động điều trị tổng cộng 6.692 bệnh nhân.

* Tên nhân vật được thay đổi

Thúy Quỳnh - Thùy An